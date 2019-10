Wie wird das Wetter heute in Berlin? Alle Infos zur Temperatur, Witterung & Unwetterwarnungen

Das Wetter in Berlin So wird das Wetter heute und morgen in der Hauptstadt

Badehose oder Regenschirm? Hier erfahren Sie alles, was sie zum Wetter in der Hauptstadt wissen müssen: Informationen zum Wetter in Berlin mit Vorhersage von Temperaturen, Niederschlag, Windstärke, Sonnenschein, Taupunkt und dem Wetterbericht für das Stadtgebiet. Außerdem gibt es hier aktuelle Informationen zum Regenradar, Wetterwarnungen und der Pollenflugvorhersage.

So wird das Wetter heute und morgen in Berlin

Die Tage werden kürzer, die Jacken dicker, die Blätter bunter – der Herbst ist da, aber wie wird das Wetter heute in Berlin? Hier geht es zur Wettervorhersage für heute, morgen und die kommenden Tage mit dem Wetterbericht und Regenradar:

Das aktuelle Wetter in Berlin

So unterscheidet sich das Wetter in den Berliner Bezirken

Ob Randbezirk oder Stadtmitte: Nicht nur die Temperatur kann sich innerhalb Berlins stark unterscheiden mit Extremwerten von bis zu 10 Grad Differenz, auch die Witterung, das Regenrisiko und andere Wetterphänomene können von Bezirk zu Bezirk variieren. Während das Wetter in der freien Landschaft weitgehend von natürlichen Gegebenheiten abhängig ist, bildet sich in Stadtlandschaften wie Berlin ein durch Bebauung beeinflusstes Klima. Faktoren wie Freiflächen, Windschneisen und die die Nähe zu größeren Wasserflächen bilden entscheidende Einflussgrößen. Hier finden sie bezirksgenaue Informationen zum aktuellen Wetter.

So wird das Wetter in Mitte (Tiergarten, Wedding)

So wird das Wetter in Friedrichshain-Kreuzberg

So wird das Wetter in Pankow (Prenzlauer Berg, Weißensee)

So wird das Wetter in Charlottenburg-Wilmersdorf

So wird das Wetter in Spandau

So wird das Wetter in Steglitz-Zehlendorf

So wird das Wetter in Tempelhof-Schöneberg

So wird das Wetter in Neukölln

So wird das Wetter in Treptow-Köpenick

So wird das Wetter in Marzahn-Hellersdorf

So wird das Wetter in Lichtenberg (Hohenschönhausen)

So wird das Wetter in Reinickendorf

Foto: Wolfgang Kumm / picture alliance / dpa

Aktuelle Messwerte der Wetterstationen aus Berlin

Für etwa 75 ausgewählte Wetterstationen - davon 8 in Berlin und Brandenburg - präsentiert der Deutsche Wetterdienst stets aktuelle Klimadiagramme. Die klimatischen Parameter Lufttemperatur, Niederschlag und Sonnenscheindauer werden mit mehreren Größen visualisiert. Die Grafiken werden täglich aktualisiert.

Hier geht es zu den Messdaten der Wetterstationen

Vorhersage: Was der Taupunkt verrät

In der Meteorologie gibt es verschiedene Größen, die etwas über die Luftfeuchtigkeit verraten. Am bekanntesten ist die relative Luftfeuchtigkeit. In der Meteorologie spielt der Taupunkt allerdings eine größere Rolle. Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die relative Feuchte 100 Prozent beträgt. Geht die Temperatur unter diesen Punkt, muss die Feuchtigkeit raus aus der Luft und kondensiert von Wasserdampf zu Wassertröpfchen. Bei einem hohen Taupunkt wird Hitze als schwül wahrgenommen, der Unterschied ist vergleichbar mit dem zwischen einer trockenen, finnischen Sauna und einer türkischer Dampfsauna. Darüber hinaus kann der Taupunkt Hinweise zur Gewitterbildung und nächtlichen Tiefsttemperatur geben.

Hier finden Sie den aktuellen Taupunkt für Berlin & Brandenburg

Foto: dpa

Hitzewellen, Hochwasser und Stürme: Aktuelle Unwetterwarnungen

Zu aktuellen Warnsituation in Deutschland informiert laufend der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit Sitz im hessischen Offenbach am Main. In der Wochenvorhersage und dem Warnlagebericht für die nächsten 24 Stunden wird dargestellt, in welchen Regionen mit besonderen Ereignissen zu rechnen ist.

Hier geht es zur Warnlagenkarte des Deutschen Wetterdienstes für Berlin und Brandenburg.

In den Erläuterungen finden Sie Informationen zu gefährlichen Wettererscheinungen wie Gewitter, Starkregen, Dauerregen, Glatteis, Schneefall und –verwehungen, Tauwetter, Hitze, Windböen und Hagel.

Bio-Wetter: Das müssen Wetterfühlige heute in Berlin beachten

Das Wetter kann Wohlbefinden, Leistungsfähigkeit und die Gesundheit des Menschen beeinflussen. Außer auf das allgemeine Wohlbefinden können sich Wettereinflüsse auf den Biorythmus auswirken und werden mit verschiedenen Krankheitsbildern wie wie Herzkreislauferkrankungen, rheumatische Erkrankungen, Atemwegserkrankungen in Verbindung gebracht. Hier können vorsorgende Maßnahmen helfen, einem ungünstigen Wettereinfluss entgegen zu wirken.

Bio-Wetter für Berlin und die aktuellen Wetter-Gefahrenindizes

Wer den Gefahrenindex nutzt, sollte beachten, dass er die Situation für die Mehrzahl der Wetterfühligen beschreibt. Die individuelle Reaktion des Einzelnen kann davon abweichen.

Pollenflug: Die Vorhersage für Allergiker

Von Januar bis September ist Pollensaison. Laut Angaben des Deutschen Wetterdienstes neigen mehr als 15 Prozent der Menschen in Deutschland zu allergischen Reaktionen auf Pollen. Die häufigsten Symptome sind Heuschnupfen und Bindehautentzündungen. Die Pollenflug-Vorhersage auf berlin.de hilft, sich einen schnellen Überblick über die aktuelle Pollenflugaktivität in Berlin zu verschaffen, und informiert über die aus allergologischer Sicht wichtigsten Blütenpollen: Ambrosia, Ampfer, Beifuss, Birke, Buche, Eiche, Erle, Esche, Hasel, Roggen, Süßgräser, Ulme, Wegerich und Weide.

Pollenflugvorhersage für Berlin

Heuschnupfenkalender: In diesen Monaten fliegen die meisten Pollen

Badewetter: Die Wassertemperaturen in Berlin, Brandenburg und der Ostsee

Insgesamt finden sich knapp 80 Gewässer in den Berliner Ortsteilen und Bezirken. Mehr als genug Möglichkeiten also für eine Abkühlung an heißen Tagen. Hier finden Sie die aktuellen Wassertemperaturen der Berliner Seen und die Temperaturen in Brandeburg und der Ostsee.

Die aktuellen Wassertemperatur für Berlin, Brandenburg & die Ostsee

Für alle Wassersportler bietet das Portal "WassersportInformationsdienst Berlin" aktuelle Messdaten zu Windstärken, WIndrichtungen , Wassertemperaturen und vielem mehr. Hier geht es zum Wassersport-Portal.

So wird das Urlaubswetter in Deutschland, Europa und weltweit

Wer gerade sein Gepäck für den Urlaub zusammenstellt, sollte nicht vergessen sich über die aktuellen Wetterprognosen am Urlaubsort zu informieren. Hier finden Sie die Vorhersagen für Deutschland und Europa.

Foto: dpa

Hier finden Sie die Wetterprognosen für Deutschland, europäische Urlaubsorte und Ferienziele weltweit, sowie die Wassertemperaturen der Badeorte in Deutschland, Europa und den Gewässertemperaturen weltweit.

Weitere Informationen zum aktuellen Wetter in Berlin:

