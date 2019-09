Drei Menschen nach Auffahrunfall schwer verletzt

Berlin. Drei Menschen sind bei einem Auffahrunfall im Berlin Ortsteil Rahnsdorf schwer verletzt worden. Ein 71-jähriger Autofahrer fuhr nach ersten Ermittlungen am Montagabend auf einen hinter einem Bus haltenden Wagen auf, wie die Polizei mitteilte. Durch den Aufprall wurde das vordere Auto über die Nebenfahrbahn geschoben und stieß gegen einen Poller, wo es zum Stehen kam. Der Fahrer des hinteren Wagens und die beiden Insassen des anderen Autos (52 und 75) kamen mit schweren Verletzungen an Kopf und Rumpf ins Krankenhaus. Die Fürstenwalder Allee war in Höhe der Unfallstelle für mehr als eine Stunde gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.

( dpa )