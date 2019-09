Obdachloser lebensgefährlich verletzt: Mordkommission

In Polizei-Westen gekleidete Polizisten stehen am Straßenrand.

Berlin. Ein schlafender Obdachloser ist in Berlin-Mitte mit einem abgebrochenen Flaschenhals angegriffen und lebensgefährlich verletzt worden. Die Mordkommission ermittelt gegen einen 53-Jährigen, der am Dienstag wegen versuchten Mordes einem Richter vorgeführt werden sollte, wie die Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag gemeinsam mitteilten. Demnach schlief der 51 Jahre alte Mann am Montagnachmittag auf einer Bank in der Panoramastraße, als der 53-Jährige plötzlich auf ihn eingestochen haben soll. Polizeibeamte konnten den mutmaßlichen Angreifer in der Nähe des Tatorts festnehmen. Der Schwerverletzte musste notoperiert worden.