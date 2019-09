Berliner Meisterkoch 2019: Björn Swanson vom "Golvet" gewinnt

Berlin. Björn Swanson vom Sternerestaurant „Golvet“ an der Potsdamer Straße ist Berliner Meisterkoch des Jahres 2019. Das gab die zehnköpfige Jury der Berliner Meisterköche am Dienstagvormittag auf einer Pressekonferenz bekannt.

Die Jury lobte seine Küche als „kontrastreich, spannend, wild“. Und weiter: „Königskrabbe kombiniert er mit Gulaschsaft und Peperonata. Gereifter Cheddar wird mit Kapern, Artischocke und Grüne Tomate-Anis-Eis zur Aromenbombe.“

Berliner Meisterkoch 2019: Das sind die Gewinner

Aufsteigerin des Jahres 2019: Sophia Rudolph vom „Panama“, ebenfalls in der Potsdamer Straße. Sie habe „konsequent und selbsbewusst“ ihre Idee von zeitgemäßer Küche ausgearbeitet. Gemüse stehe bei ihr im Mittelpunkt, meistens aus der Region. Umami-Noten untermalt von sanfter Süße seien ihr Markenzeichen. Rudolph studierte am „Institute Paul Bocuse“ in Lyon und arbeitete unter anderem im „Louis XV“ in Monte Carlo.

Berliner Gastgeber 2019: Matthias Brandweiner vom „Pots“ im Hotel „Ritz-Carlton“. Brandweiner sei „Restaurantmanager, Sommelier und Herz und Seele in Dieter Müllers neuem ‘Pots’“. „Allein ihm zuzuschauen macht Spaß: immer ein Lächeln im Gesicht, den richtigen Witz auf den Lippen, nichts Aufgesetztes, Antrainiertes.“

Berliner Szenerestaurant 2019: „Frea“ ein veganes „zero waste“-Restaurant an der Torstraße in Mitte. Die Jury bescheinigt Jasmin Martin und David Suchy, einen Ort geschaffen zu haben, „der sich für kompromisslos nachhaltigen Genuss einsetzt“. Die Bio-Produkte aus der Region würden verantwortungsvoll verpackt angeliefert, also ohne Plastik oder Folie. Von der Wurzel bis zum Stengel werde alles verwertet. Essenreste kämen in eine Kompostiermaschine.

Berliner Kiezmeister 2019: Domberger Brot-Werk in Moabit. Das handwerkliche gemachte Brot sei vom Aussterben bedroht, so die Jury. Florian Domberger, der eine Karriere in der Pharmaindustrie hatte, schuf eine gläserne Backstube in Moabit, die inzwischen Kieztreffpunkt sei. Mit seinem „Brotwüstenexpeditionsfahrzeug“, einer einstigen Schweizer Feldbäckerei, bringe er wagenradgroße Sauerteigbrote aus heimischem Roggen „ins von Billig-Backshops gebeutelte Umland2.

Gastronomischer Innovator 2019: Bernhard Moser vom Festival „eat! Berlin“ bescheinigt die Jury, Visionär zu sein. Moser eröffnete 2004 seine Weinschule Berlin. 2010 begründete er das Feinschmeckerfestival eat! Berlin. Damit habe Moser ein Format für Küche, Köche, Berliner und Besucher, geschaffen, „das die Stadt genussvoll bewegt und kaum noch wegzudenken ist“.

„Meisterköche sind ausgezeichnete Botschafter der Stadt“

Stefan Franzke, Chef von Berlin Partner

Foto: Christian Kielmann

„Die Meisterköche sind im wahrsten Sinne des Wortes ausgezeichnete Botschafter der Stadt – für Vielfalt, Kreativität und Professionalität“, sagt Stefan Franzke, Geschäftsführer von Berlin Partner. Die Auszeichnung „Berliner Meisterköche“ wird in diesem Jahr bereits zum 23. Mal vergeben.

Stefan Elfenbein, Vorsitzender der unabhängigen Jury, sagte, die Jurymitglieder hätten in diesem Jahr rund 130 Kandidaten in sechs Kategorien vorgeschlagen. 25 davon seien nominiert worden. Elfenbein über die Trends im kulinarischen Berlin 2019: „Zum einen zeigt sich, dass Köche aus dem Ausland klar an die Spitze streben, mit Zweiteröffnungen in der Hauptstadt oder eben genial selbst am Herd. Einen absoluten Boom erlebte die farbenfrohe Küche aus Tel Aviv. Klarer Hotspot ist die Potsdamer Straße.“

Überzeugt hätten aber die Außenseiter, der Kiezmeister, der Brotwüsten bereise, die Aufsteigerin unter toughen Typen, ein Meisterkoch, der bei der US-Navy war. Elfenbein: „Aufgrund ihres Fünkchens mehr an Mut und Energie haben diese am Ende das Rennen für sich entschieden und die Jury überzeugt.“