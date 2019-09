Das Wetter heute in Berlin: grau und regnerisch

Kastanien und ein Blatt einer Kastanie spiegeln sich in einer Regenpfütze wieder.

Wetter Herbstwetter zieht in Berlin und Brandenburg ein

Offenbach/Berlin. Einen Tag nach dem Herbstanfang zieht auch das passende Wetter über Berlin und Brandenburg. Am Dienstag und in den nächsten Tagen überqueren immer wieder atlantische Tiefausläufer die Region, berichten die Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Es werden viele Wolken und zeitweise Regen erwartet.

Nachdem der Dienstag meist stark bewölkt, aber trocken begonnen hat, kann es im Tagesverlauf zeitweise leicht regnen. Die Meteorologen rechnen mit maximal 18 bis 21 Grad. Es herrscht ein schwacher Wind. In der Nacht gehen die Temperaturen laut Vorhersage auf 13 bis 11 Grad zurück.

Am Mittwoch zeigt sich die Sonne nur selten und es wird nass. Den ganzen Tag soll es Regenschauer in der Region geben, die Höchsttemperatur liegt bei 18 Grad. In der Nacht kühlt es auf 11 bis 9 Grad ab.

Der Donnerstag soll dann wieder trockener werden, es bleibt jedoch wolkig bis stark bewölkt bei Höchsttemperaturen zwischen 18 bis 21 Grad.

Am Freitag erneut starke Bewölkung und gelegentlich Regen, prognostizieren die Experten des DWD.

Kranichwoche, Erntedank und Oktoberfest

Für Trübsal besteht aber kein Anlass: Viele Feste laden am Wochenende dazu ein, die Freuden des Herbstes zu genießen.

Vom 27. September bis zum 6. Oktober wird die Kranichwoche im Nationalpark Unteres Odertal gefeiert. Während der Kranichwoche finden rund um Gartz beiderseits der Oder zahlreiche Veranstaltungen statt: von geführten Morgenwanderungen, Kremserfahrten, Radtouren zu den Fressplätzen der Kraniche bis hin zu Ausstellungen und Vorträgen. Höhepunkt eines jeden Tages ist die Führung zum abendlichen Kranichzug.

In Ribbeck im Havelland wird am 29. September das traditionelle Ribbecker Birnenfest gefeiert. Es werden Mitmachaktionen, Kunst und Kulinarisches geboten. Eine besondere Rolle spielen Fontanes Gedicht über den berühmten Ribbecker Birnbaum und der Deutsche Birnengarten, in dem das Birnenfest stattfindet.

Das Teltower Rübchenfest feiert ebenfalls am 29. September die bekannte Teltower Delikatesse, die auch in die Sternegastronomie Einzug gehalten hat. Es gibt ein Bühnenprogramm sowie kulinarische Kreationen wie Rübchenschnaps und Rübchenkaviar. Außerdem wird das Rübchenprinzenpaar gekürt.

Bereits seit 20. September läuft das Oktoberfest am Kurt-Schumacher-Damm. Im großen Festzelt spielt die Blaskapelle und es gibt bayerische Spezialitäten wie Hax’n, Hend’l, Leberkäs’, Brez’n und Radi. Die ganze Familie kommt beim Volksfest auf ihre Kosten - mit Auto Scooter, Break Dance, Rutsche, Seesturmbahn, Kinderkarussells und Verlosungen.

Böden leiden unter Wassermangel

Wie die Experten des DWD in ihrem Rückblick auf den Sommer 2019 mitteilen, war das warme und trockene Wetter vor allem für die Böden wegen des Wasserdefizits problematisch. Das Wasserdefizit aus dem Jahr 2018 konnte schon über den Winter nicht ausgeglichen werden und verschärfte sich in 2019 weiter. Auch wenn es im Sommer 2019 nicht ganz so trocken war wie im Vorjahr, seien die Niederschlagssummen doch deutlich unter dem Mittel der Jahre 1981-2010 geblieben.

Wassermangel bis in tiefe Bodenschichten im Sommer 2019

Foto: DWD

