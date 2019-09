Autofahrer fährt bei Rot: Fünf Frauen verletzt

Berlin. Ein Autofahrer ist in Berlin-Köpenick mit seinem Wagen über eine rote Ampel gefahren und hat mehrere Zusammenstöße verursacht. Bei dem Unfall am Sonntagmittag auf der Kreuzung Müggelheimer Damm/Mayschweg wurden fünf Frauen verletzt, eine von ihnen schwer, wie eine Polizeisprecherin am Montag berichtete. Der 77-Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt.

Zeugenangaben zufolge soll der mutmaßliche Unfallverursacher die rote Ampel missachtet haben. Sein Wagen kollidierte mit dem eines 60-Jährigen, der Grün hatte, und wurde dann gegen den Wagen eines 76-Jährigen geschleudert. Einer der Wägen prallte gegen einen Motorroller. Dessen 20 Jahre alte Fahrerin und ihre 19-jährige Mitfahrerin wurden leicht verletzt, ebenso wie die Beifahrerinnen der beiden anderen angefahrenen Wägen. Die 75 Jahre alte Beifahrerin des Unfallverursachers wurde schwer verletzt zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.