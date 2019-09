Unfälle 115 Verletzte am Wochenende bei Unfällen in Brandenburg

Potsdam. Auf Brandenburgs Straßen sind am Wochenende 115 Menschen bei Verkehrsunfällen verletzt worden. Getötet wurde niemand, wie ein Polizeisprecher des Lagezentrums in Potsdam am Montag sagte. Insgesamt zählte die Polizei von Freitag bis Sonntag 556 Verkehrsunfälle, bei 73 davon wurden Menschen verletzt.