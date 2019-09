Versuchte Brandstiftung im Bundeswirtschaftsministerium

Berlin. Die Polizei ermittelt wegen versuchter Brandstiftung im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie in Berlin. Wie die Ermittler am Sonntag mitteilten, fand eine Mitarbeiterin des Ministeriums am Freitagabend vier Flaschen in dem Gebäude. Ersten Ermittlungen nach waren sie mit einer brennbaren Flüssigkeit gefüllt. "Scheinbar hatten Unbekannte versucht, diese in Brand zu setzen, was jedoch nicht gelungen war", hieß es. Den Angaben zufolge entstand kein Schaden, niemand wurde verletzt. Nähere Angaben zum Fundort konnte die Polizei am Sonntag nicht machen. Der mögliche Hintergrund war zunächst unklar. Das Brandkommissariat stehe bei den Ermittlungen in Verbindung mit dem Staatsschutz, sagte eine Sprecherin.

( dpa )