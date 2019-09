Sopranistin Edita Gruberova und Maler Neo Rauch geehrt

Berlin. Der erstmals verliehene "Oper! Award" geht in diesem Jahr unter anderen an die Sopranistin Edita Gruberova und den Maler Neo Rauch. Gruberova, die 1946 in Bratislava geboren wurde, erhielt den Preis für ihr Lebenswerk. Maler Neo Rauch wurde für sein Bühnenbild zur Wagner-Oper Lohengrin in Bayreuth ausgezeichnet. Am Samstagabend war eine Gala im Konzerthaus Berlin geplant.

Zum besten Opernhaus wurde das Opernhaus Zürich gekürt. Den Preis als beste Sängerin erhielt die US-Amerikanerin Joyce DiDonato, als bester Sänger wurde der Tenor Piotr Beczala ausgezeichnet. "Deutschland verfügt über die meisten Opernhäuser weltweit, absurderweise aber bislang über keinen Preis, der die Besten der nationalen und internationalen Opernbranche öffentlich und im Rahmen einer Preisverleihung auszeichnet", sagte der Jury-Vorsitzende Ulrich Ruhnke.

Der "Oper! Award" wird in insgesamt 20 Kategorien verliehen - unter anderem an Orchester, Dirigenten und Regisseure. Ins Leben gerufen wurde die Auszeichnung vom Fachmagazin "Oper!", sie soll künftig jährlich verliehen werden.