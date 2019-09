Autofreier Sonntag in Berlin: Menschen sollen Wagen stehen lassen

Der Senat ruft dazu auf, das Auto am Sonntag in Berlin stehen zu lassen. Die BVG bietet ein Tagesticket für 2,80 Euro an.

Berlin. Für den Klimaschutz sollen Autos in Berlin an heute stehen bleiben. Der Senat und mehrere Organisationen rufen dazu auf, sich am autofreien Sonntag - ein europaweiter Aktionstag - zu beteiligen. Aus Sorge um den Klimawandel waren am Freitag weltweit Hunderttausende auf die Straße gegangen.

Fahrgäste der U- und S-Bahnen sowie in Bussen und Regionalbahnen können in Berlin den ganzen Tag mit einem normalen Einzelticket (2,80 Euro) Bus und Bahn fahren. Auch in Potsdam gelten Vergünstigungen.

Regierung will Bahnfahren billiger und Flüge teurer machen

"Der ÖPNV muss dringend weiter ausgebaut werden, damit wir nicht am Autoverkehr mit den immer schwereren und breiteren Fahrzeugen ersticken", sagte der Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe (DUH), Jürgen Resch.

Die Spitzen der großen Koalition hatten sich auf ein Maßnahmenpaket geeinigt, mit dem die Klimaschutz-Ziele für 2030 geschafft werden sollen. Die Koalition will unter anderem Bahnfahren billiger und Flüge teurer machen. So soll die Mehrwertsteuer auf Fernzugtickets von 19 auf 7 Prozent sinken.