Warum eine Nonne auf der Straße Kondome verteilt

Berlin. „Wenn ich geschminkt bin, fühle ich mich freier, die Worte fließen dann leichter“, sagt Rene G., der in Schöneberg mit Laptop und Cola in der Raststätte Gnadenbrot sitzt. Dass heute René über seine Arbeit spricht, ist nicht selbstverständlich. Als „Sister Mary Clarence“, der Präsidentin des House of Queer Sisters e.V., sei er nämlich „bis zu 280 Tage im Jahr geschminkt“, erzählt der Wahlberliner. Als Schwester verteilt er Kondome und Broschüren, ist unterwegs auf dem Christopher Street Day, Straßenfesten, Kneipentouren, reist von Schöneberg aus quer durch die Republik. Er klärt auf zu HIV und AIDS, berät zu sexuell übertragbaren Krankheiten und Hepatitiden, setzt sich für Menschenrechte, Flüchtlinge und Behinderte ein.

Auf dieses Engagement ist auch das Land Berlin aufmerksam geworden, das Schwester Mary Clarence zur Würdigung ihrer ehrenamtlichen Arbeit vorgeschlagen hat. Die Ehrung durch den Bundespräsidenten ist für Rene G. allerdings Nebensache. „Gut ist vor allem, dass ich mit Unternehmen ins Gespräch kommen konnte“, sagt er. Um damit Aufmerksamkeit für den Verein zu gewinnen und auch Geld für seine Arbeit zu bekommen. Die Mittel setzt er ein, um eine Website zu betreiben, Fortbildungen zu organisieren, Kondome zu kaufen und Broschüren zu drucken.

René gründete seinen Verein House of Queer Sisters und somit auch „Sister Mary Clarence“ 2013, nach dem Austritt aus einem anderen Verein, der sich gleichfalls für queere Menschen engagiert. Ausgetreten sei er, weil er innerhalb des Vereins viel Missgunst wahrgenommen habe. „Menschen, die mich bestärkt und mir ins Gesicht gelacht haben, haben sich im nächsten Moment umgedreht und über mich gelästert“, erinnert sich der gebürtige Kölner. Als er von einer amerikanischen Schwester den Mut zur Gründung eines eigenen Vereins zugesprochen bekam, rief er schließlich das House of Queer Sisters ins Leben. Mit neun anderen ehrenamtlichen Mitarbeitern leitet er den Verein.

Motivation dazu schöpft er aus den eigenen Erfahrungen. In den 80er-Jahren war René für die AIDS-Hilfe im Rheinland tätig. Er erinnere sich an kahle Krankenhausflure, auf denen HIV-Patienten lagen, die nur in Schutzmontur berührt werden durften. „Viele Menschen wissen immer noch nichts“, sagt René heute, knapp vierzig Jahre später, ernüchtert. Für die Aufnahme in den Verein ist eine Schulung zur Infektion mit HI-Viren Pflicht, ein großer Teil der Schwesternarbeit besteht darin, über die Ansteckungswege aufzuklären. Dabei gilt: Nicht messbar bedeutet nicht übertragbar. Wessen Wert von HI-Viren im Blut nicht in dem vom Arzt nachweisbaren Bereich liegt, der kann auch niemanden anstecken.

„Die Unwissenheit vieler ist frustrierend; wenn ich lese, dass viele das Besteck, mit dem ein HIV-Positiver gegessen hat, anschließend wegwerfen oder einen mit HIV-Diagnostizierten nicht küssen würden, dann macht mich das wütend“, sagt René. Er wisse, dass er der schieren Masse von nicht ausreichend Informierten wenig entgegenzusetzen hat. „Aber ich will immerhin meinen Teil zu dem Versuch beitragen, etwas weniger Diskriminierung zu schaffen.“

Vereinsmitglieder haben Angst vor Nachteilen im Job

Die Motivation ist Motto geworden: „Wir akzeptieren die Unterschiedlichkeit und Vielfalt von Lebenswelten, die Verschiedenheit sexueller Identitäten und die Geschlechts- und Kulturspezifika aller Menschen“, heißt es im Leitbild des Vereins. Wünschen würde sich René diese Einstellung allerdings auch außerhalb der Räumlichkeiten der Schwestern.

Alle Vereinsmitglieder haben sich Künstlernamen gegeben, von „Sister Jutta Smith“ oder „Guard Stella“. Auf den Fotos der Website ist nur „Sister Mary Clarence“ zu sehen, deren Name eigentlich der einer Protagonistin in der US-amerikanischen Filmkomödie Sister Act ist, wie René berichtet. Das hänge schlichtweg mit der Angst der anderen Schwestern vor Diskriminierung zusammen. „Viele arbeiten Vollzeit, wenn der Arbeitgeber dann Fotos von denen findet, geschminkt und in Frauenklamotten – wollen sie das nicht riskieren“, weiß er.

René hat „Sister Mary Clarence“ auch ungeschminkt bei sich, eingetragen als Künstlernamen in seinem Personalausweis. In seiner Schwesternpersönlichkeit kann der Schöneberger ungehemmt sein: Nicht zuletzt, weil er seit rund 20 Jahren in Rente ist. „Epilepsie“, erklärt René knapp. Mit seinem Nachnamen in der Öffentlichkeit stehen möchte er dennoch nicht. Von einer Umgebung, in der er sich nicht vor Diskriminierung fürchten müsse, sei auch er noch weit entfernt. „Nur mit Wissen können wir Diskriminierung eindämmen“, sagt er. Genau darauf arbeitet „Sister Mary Clarence“ hin. Vielleicht auch, damit auch René irgendwann ohne Angst vor Anfeindungen leben kann.

Mehr Infos zum Verein unter www.house-of-queer-sisters.org