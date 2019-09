Konzert: David Hasselhoff live in Berlin 2019 – Was Fans wissen müssen

David Hasselhoff spielt am 3. Oktober ein Konzert in Berlin. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Termin.

Max-Schmeling-Halle David Hasselhoff live in Berlin – Was Fans wissen müssen

David Hasselhoff kommt im Rahmen seiner „Freedom! The Journey Continues“-Tour nach Deutschland und spielt am 3. Oktober zum 30-jährigen Jubiläum der deutschen Wiedervereinigung ein exklusives Konzert in Berlin. Im Gepäck hat der US-Amerikaner eine Auswahl seiner größten Hits und Songs aus seinem aktuellen Album "Open Your Mind", das Ende September 2019 erscheint. Hasselhoff verspricht seinen Berliner Fans, dass es ein absolut verrückter und fantastischer Abend wird.

Der Sänger hat mit seinem Megahit "I've Been Looking For Freedom“ weltweit 43 Platin- und Goldpreise und 1996 einen Stern auf dem berühmten Hollywood Walk of Fame erhalten. 1998/90 hatte Hasselhoff am Brandenburger Tor „Looking for Freedom“ gesungen. Seitdem gilt der Schauspieler bei vielen als Kult.

David Hasselhoff: Back in Berlin

Wo wird David Hasselhoff auftreten?

Das Konzert finden in der Max-Schmeling-Halle (Am Falkplatz 1, 10437 Berlin) statt.

Gibt es noch Karten?

Ja, für das Konzert von David Hasselhoff sind noch Karten erhältlich. Fans sollten sich allerdings beeilen. Die Tickets sind auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erhältlich.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Freitag (3. Oktober) um 18.30 Uhr. Die Show beginnt gegen 20 Uhr.

Der US-amerikanische Sänger und Schauspieler David Hasselhoff bei einem seiner Berlin-Besuche am Brandenburger Tor.

Foto: Paul Zinken / dpa

Wird Hasselhoff 2019 weitere Konzerte in Deutschland spielen?

Nach dem Konzert in der Mercedes-Benz Arena spielt der US-Star noch in Leipzig (5. Oktober), München (6. Oktober), Ludwigsburg (15. Oktober), Frankfurt a. M. (17. Oktober), Oberhausen (18. Oktober), Hamburg (20. Oktober) und Mannheim (22. Oktober).

Wie komme ich hin?

Die Max-Schmeling-Halle liegt in Prenzlauer Berg im Bezirk Pankow in unmittelbarer Nähe zum Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark und dem Mauerpark. Der Haupteingang befindet sich in der Verlängerung der Gaudystraße vor dem Falkplatz. Da es kaum Parkplätze in der Nähe gibt, empfiehlt sich die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die am nächsten gelegenen Bahnhöfe sind der U-Bahnhof Eberswalder Straße (U2), und der S-Bahnhof Schönhauser Allee (S41, S42, S8, S85). Außerdem sind die Tramstationen Milastraße (M1) und Friedrich-Ludwig-Jahn Sportpark (M10) jeweils etwa 600 Meter entfernt.

Ist die Max-Schmeling-Halle barrierefrei?

Ja, ist sie. In der Max-Schmeling-Halle stehen Plätze für Rollstuhlfahrer und deren Begleiter zur Verfügung. Die Wege zu den Plätzen, zu den Gastronomieständen und zu den entsprechend ausgestatteten sanitären Einrichtungen sind barrierefrei konzipiert. Je nach Veranstaltungssituation besteht die Möglichkeit, Parkplätze zu reservieren.

Weitere Informationen zu den Einlassbestimmungen in der Max-Schmeling-Halle finden Sie unter max-schmeling-halle.de.

David Hasselhoff live in der Max-Schmeling-Halle, Freitag, 3. Oktober 2019, Einlass 18.30 Uhr; Konzertbeginn 20 Uhr; Am Falkplatz 1, 10437 Berlin