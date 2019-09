Konzert: Cher live in Berlin 2019 - Was Fans wissen müssen

Sängerin Cher wird am 26. September ein Konzert in Berlin spielen

Cher spielt am 26. September 2019 ein Konzert in Berlin. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Show.

Mercedes-Benz Arena Cher live in Berlin 2019 - Was Fans wissen müssen

„Goddess of Pop”, Stilikone, Oscar-Preisträgerin, Powerfrau – Cher ist eine lebende Legende. Seit den Sechzigern prägt die „Believe”-Sängerin die Popkultur wie kaum eine andere Künstlerin. Jetzt kommt Cher für ein exklusives Konzert nach Berlin. Im Gepäck hat die US-Sängerin eine Auswahl ihrer größten Hits wie “I Got You Babe” oder “Turn Back Time” und Songs aus ihrem aktuellen Album „Dancing Queen“. Nicht ohne Grund spielt der Albumtitel auf Abba an. Cher hat sich inspirieren lassen und ihre Liebe für die schedische Band mit einem Cover-Abulm verewigt.

Was können Besucher vom Berlin-Konzert von Cher erwarten?

Ein Wiedersehen mit einer Popikone und eine entsprechend groß angelegte Show. Fans dürfen sich auf Chers Coverversionen von Abba-Klassikern freuen. Die "Here We Go Again“-Tour ist nicht nur eine Anspielung auf die Gruppe, sondern auch auf den zweiten Teil des Musical-Films „Mamma Mia", in dem Cher Mitte 2018 auf den Leinwänden der Welt glänzte. Neben den neu interpretierten Abba-Hits hat Cher für ihre Berliner Fans natürlich auch eine Auswahl der großen Hits ihrer Karriere im Repertoire.

Wo wird Cher in Berlin auftreten?

Die Show finden in der Mercedes-Benz Arena (Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin) statt.

Gibt es noch Tickets für die Show?

Ja, für das Berlin-Konzert von Cher in in der Mercedes-Benz Arena sind noch Karten erhältlich. Fans sollten sich allerdings beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 179,00 Euro).

Wann startet das Konzert von Cher?

Der Einlass startet am Donnerstag (26. September) um 18.00 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 20.00 Uhr.

Chers neues Album "Dancing Queen" - sie covert darauf, richtig, Abba-Songs.

Foto: Warner Music / Waner Music

Wird Cher 2019 weitere Konzerte in Deutschland spielen?

Eine Woche nach dem Konzert in der Mercedes-Benz Arena spielt Cher in der Münchener Olympiahalle (3. Oktober), am 5. Oktober in Köln, am 11. Oktober in Mannheim und am 13. Oktober in Hamburg.

Welche Songs wird Cher in in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei ihrem Konzert in der Mercedes-Benz Arena davon abweichen, aber diese Songs spielte Cher bei ihrem Konzert am 24. August in Las Vegas:

Woman's World Strong Enough Monologue Gayatri Mantra All or Nothing Sonny & Cher Montage The Beat Goes On I Got You Babe Welcome to Burlesque Waterloo Fernando Cher Movie Montage After All Chelvis intro / Heartbreak Hotel Walking in Memphis The Shoop Shoop Song (It's in His Kiss) Guitar Solo - Bang Bang (My Baby Shot Me Down) I Found Someone If I Could Turn Back Time

Zugabe:

Believe

Wie komme ich zur Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben den S-Bahn-Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn-Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram-Linien M10 und M13. Der Bahnhof ist durch eine Fußgängerbrücke direkt mit der Mercedes-Benz Arena verbunden. Für Autofahrer befindet sich an der Helen-Ernst-Straße auf der westlichen Seite der Arena ein Parkhaus. Die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) weist darauf hin, dass im Bereich Mühlenstraße, Warschauer Straße, Oberbaumbrücke und Stralauer Allee ein erhöhtes Verkehrsaufkommen erwartet werde.

Was muss ich beim Einlass beachten?

Für Veranstaltungen in der Mercedes-Benz Arena gelten neue Taschenregelungen: Hierzu heißt es von Seiten der Veranstalter: "Zur Erhöhung der Sicherheit dürfen Besucher ab sofort keine Taschen oder Rucksäcke mehr in die Mercedes-Benz Arena mitnehmen." Das Verbot betrifft Taschen und Rucksäcke, aber auch Beutel und Plastiktüten, deren größte Seite größer als das Format "DIN A4" (21 x 29 cm) ist.

Hier finden Sie weitere Informationen und Hinweise zu den Einlassbestimmungen der Mercedes-Benz Arena.

Cher live in der Mercedes-Benz Arena, Donnerstag, 26. September 2019, Einlass gegen 18.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.