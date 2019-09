Grüne machen Weg frei für Verhandlungen mit SPD und CDU

Kleinmachnow. Die Brandenburger Grünen haben mit klarer Mehrheit die Weichen für Koalitionsverhandlungen für ein rot-schwarz-grünes Bündnis gestellt. Ein kleiner Parteitag stimmte am Samstag in Kleinmachnow nach kontroverser Debatte mit 46 von 54 Stimmen dafür - das sind 85,2 Prozent - bei sieben Gegenstimmen und einer Enthaltung. Grünen-Chefin Annalena Baerbock warb vor der Abstimmung dafür: "Wenn Grüne diese fünf Jahre nicht mitgestalten, dann werden wir die Tonnen CO2 nicht ein bisschen reduzieren können", warnte sie. Sie kritisierte die Bundesregierung für ihr Klimapaket. "Ferne Ziele zu beschließen, das kann jeder." Dagegen hätten die Grünen in der Sondierung realistische Kompromisse erreicht.

( dpa )