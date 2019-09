Hertha im Duell der Sieglosen gegen Paderborn unter Druck

Gelingt endlich der erste Bundesligasieg? Hertha BSC hofft gegen Aufsteiger SC Paderborn auf die Wende. Auch die Ostwestfalen brauchen in der Fußball-Bundesliga endlich drei Punkte.

Berlin. Für Hertha BSC geht es im nächsten Kellerduell der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den SC Paderborn um den ersten Saisonsieg. Nach dem enttäuschenden Start steht der Tabellenletzte aus Berlin vor der Begegnung unter Druck. Die Mannschaft von Trainer Ante Covic brachte es bislang auf gerade drei Treffer und musste schon zehn Gegentore hinnehmen. Den einzigen Punkt in dieser Spielzeit gab es zum Auftakt beim 2:2 gegen den deutschen Rekordmeister FC Bayern München.

SITUATION: Es ist das Duell der Sieglosen. Mit jeweils nur einem Punkt steht Paderborn von Trainer Steffen Baumgart auf dem vorletzten Rang. Aufgrund des schlechteren Torverhältnisses ist Hertha noch dahinter Letzter. "Kein Spieler steht gerne mit seinem Team unten in der Tabelle. Wir haben in den zurückliegenden Jahren in schwierigen Phasen aber immer wieder einen guten Charakter gezeigt", sagte Herthas Stürmer Salomon Kalou.

STATISTIK: Sechsmal spielten beide Clubs gegeneinander. Hertha gewann dreimal davon, bei einem Unentschieden gab es zudem zwei Siege für die Ostwestfalen. In der Bundesliga gab es erst zwei Vergleiche in der Spielzeit 2014/15, das Rückspiel gewannen die Berliner mit 2:0.

ZITAT: Manager Michael Preetz: "Wir bleiben ruhig und konzentriert. Manche Sachen brauchen Zeit, dabei würden positive Erlebnisse jetzt aber helfen."

PERSONAL: Einzig Peter Pekarik fehlt den Berlinern aufgrund einer Wadenverletzung, zudem benötigt Arne Maier vor seiner Rückkehr noch etwas Zeit. Ansonsten stehen Covic alle Profis zur Verfügung. Im Vorfeld der Begegnung ließ der Deutsch-Kroate offen, ob er sein System im Vergleich zum 1:2 gegen Mainz 05 zuletzt ändern wird.