Grünen-Fraktionschefin Nonnemacher: Hoffnung auf Zustimmung

Potsdam. Die Brandenburger Grünen-Fraktionschefin Ursula Nonnemacher hofft auf deutliche Zustimmung ihrer Partei zur Aufnahme der Koalitionsverhandlungen mit SPD und CDU. "Es wird sicher auch Gegenstimmen geben", betonte sie am Donnerstagabend in Potsdam. Die Sondierungen seien mit großer Ernsthaftigkeit geführt worden. Zuvor hatte der Grünen-Landes-Parteirat mit 13 zu 3 Gegenstimmen beschlossen, dem am Samstag tagenden Kleinen Parteitag zu empfehlen, der Aufnahme von Koalitionsverhandlungen zuzustimmen. SPD, CDU und Grüne gehen dann in Brandenburg in Koalitionsverhandlungen für eine Kenia-Koalition. Die Landesspitzen von SPD und CDU haben bereits zugestimmt.

( dpa )