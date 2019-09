CDU-Landeschef Michael Stübgen: Weit aufeinander zubewegt

Potsdam. Der kommissarische CDU-Landeschef Michael Stübgen hat sich mit dem Ergebnis der Sondierungen in Brandenburg zufrieden gezeigt. "Entscheidend ist, dass es uns gelungen ist, eine gemeinsame Position zu finden", sagte er am Donnerstagabend in Potsdam. "Wir haben in vielen Stunden ziemlich weit zueinander gefunden." Es sei geschafft worden, weit auseinander liegende Positionen so zusammenzubringen, dass sich die Wähler wiederfänden.

SPD, CDU und Grüne gehen in Brandenburg in Koalitionsverhandlungen für eine Kenia-Koalition. Das hatten Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD), der kommissarische CDU-Landeschef Michael Stübgen und Grünen-Fraktionschefin Ursula Nonnemacher zuvor in Potsdam angekündigt.