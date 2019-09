Hunderte Polizisten trainieren Anti-Terror-Einsatz

Berlin. Mehr als 500 Polizisten haben in Berlin und Brandenburg ihr Vorgehen bei einem terroristischen Angriff geprobt. An der Übung am Donnerstag nahmen neben Polizisten aus Brandenburg auch Einsatzkräfte der Bundespolizei Fliegerstaffel-Blumberg teil, wie die Bundesbereitschaftspolizei mitteilte. "Es soll die Zusammenarbeit zwischen benachbarten Behörden im Falle eines Terroranschlags geübt werden", sagte Pressesprecherin Damaris Lange. Trainiert wurde etwa, wie Kontrollstellen einzurichten sind. Auch wie sich die Beamten während einer Fahndung nach Tätern verständigen, gehöre zum Übungsprogramm. Angenommen wurde laut Sprecherin ein Terroranschlag in der Hauptstadt, nach dem die Täter in Richtung Polen flüchteten. Wegen der Übung wurde der Verkehr im brandenburgischen Ahrensfelde teilweise umgeleitet.

( dpa )