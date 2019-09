Erneut Protestcamp gegen Klimapolitik am Kanzleramt geplant

Berlin. Junge Umweltschützer wollen erneut mit einem kleinen Zeltplatz nahe dem Bundeskanzleramt in Berlin gegen die Klimapolitik protestieren. Wie schon im Juni wollen sie von Donnerstag an dort ihre Zelte aufbauen und eine Woche lang Arbeitsgruppen abhalten und demonstrieren. Einige hundert Teilnehmer werden erwartet, wie die Veranstaltergruppe We4Future am Donnerstag mitteilte. Unterstützt werden sie von Umweltschutzorganisationen wie Greenpeace und Fridays for Future.

Über Pfingsten standen auf der Wiese vor dem Veranstaltungsort Tipi am Kanzleramt sechs Gemeinschaftszelte und bis zu 40 kleine private Zelte. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hatte damals erst kurz vor dem Start des Camps entschieden, dass private Zelte erlaubt sind. Die Polizei hatte zunächst nur größere Versammlungszelte genehmigt.

In Berlin und zahlreichen anderen Städten sind am Freitag große Protestveranstaltungen geplant. Zehntausende Menschen wollen dem Aufruf der Schülerbewegung Fridays for Future folgen und für mehr Klimaschutz demonstrieren. In Berlin haben zwei Protestgruppen Straßenblockaden angekündigt.