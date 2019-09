Potsdam. Frauenfußball-Bundesligist Turbine Potsdam muss mehrere Wochen auf Viktoria Schwalm verzichten. Die 21 Jahre alte Offensivspielerin unterzog sich am Mittwoch einer Operation am Schlüsselbein. "Ab jetzt beginnt der Weg zurück auf den Platz", schrieb Schwalm auf ihrem Instagram-Account wenige Stunden nach der OP. Schwalm hatte sich am vergangenen Freitag in der Bundesligapartie beim 1. FC Köln (2:1) in der 56. Spielminute verletzt und musste ausgewechselt werden.

( dpa )