Berliner Ämter sollen trotz Klimastreiks normal arbeiten

"Bezirksamt Neukölln von Berlin" steht auf der Tafel am Rathaus in Neukölln.

In Berlin dürfen auch Landesbeschäftigte für das Klima streiken - wenn sie die Zeit nacharbeiten. Kunden der Ämter sollen deshalb aber am Freitag keine Nachteile haben.

Berlin. Trotz Beteiligung von Mitarbeitern am Klimastreik rechnen die Berliner Bezirksämter heute nicht mit nennenswerten Problemen. Sie gehen vielmehr davon aus, dass Behörden mit Publikumsverkehr wie die Bürgerämter normal arbeiten, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. "Verabredete Termine sowie Sprechstunden werden selbstverständlich eingehalten, hieß es etwa aus dem Bezirksamt Spandau. "Der Dienstbetrieb insbesondere im Bürgeramt ist sichergestellt", sagte ein Sprecher des Bezirksamtes Neukölln.

Auch die Bezirksämter Steglitz-Zehlendorf, Marzahn-Hellersdorf und Pankow teilten mit, dass sie nicht mit nennenswerten Einschränkungen im Dienstbetrieb rechnen. "Sollte es Auswirkungen geben, werden wir gegensteuern", sagte eine Sprecherin des Bezirksamtes Friedrichshain- Kreuzberg. Wie viele Bezirksbeschäftigte zu den Demonstrationen am Freitag gehen, können die Bezirke nicht sagen. Das sei schwer abschätzbar, hieß es.

Umweltsenatorin Regine Günther (Grüne) hatte am Dienstag mitgeteilt, dass sich Berliner Landesbeschäftigte in den Verwaltungen am Klimastreik beteiligen dürfen. Sie müssen nicht zum Dienst kommen, wenn sie die Fehlzeit nacharbeiten - oder gegebenenfalls einen Tag Urlaub nehmen.

Für Lehrer gilt das - ebenso wie etwa für Feuerwehrleute, Polizisten oder Mitarbeiter der Verkehrslenkung - nicht. Die Schulpflicht sei gesetzlich geregelt und könne nicht aufgehoben werden, erklärte ein Sprecher der Bildungsverwaltung. Und was ist mit den Berliner Schülern, die schon häufiger im Rahmen der Fridays for Future-Bewegung freitags zur Klimademo statt zum Unterricht gegangen sind?

"Es ist ausdrücklich das Ziel der politischen Bildung an Berliner Schulen, Schülerinnen und Schüler zu befähigen, gesellschaftliche und politische Sachverhalte nicht nur zu analysieren, sondern sie auch zu bewerten und daraus Schlüsse für ihr praktisches Handeln zu ziehen", erklärte der Sprecher dazu. "An vielen Schulen wird es Unterricht geben und das Thema Klimaschutz in einzelnen Stunden aufgegriffen und erörtert. Einige Schulen haben auch einen Projekttag zum Thema für den Freitag vorbereitet."

Letztlich ist es Sache der Schulen, wie sie damit umgehen. Am Freitag werden auch viele Schüler in der Gruppe oder individuell für das Klima streiken - obwohl dafür in manchen Fällen womöglich ein Fehltag im Zeugnis vermerkt wird.

Zehntausende Menschen wollen in Berlin und anderen deutschen Städten dem Aufruf der Bewegung Fridays for Future folgen und für mehr Klimaschutz auf die Straße gehen. In Berlin sind gleich mehrere Demos und auch Straßenblockaden geplant.