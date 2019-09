Überfall auf Geldtransporter am Alexanderplatz: Prozess startet

Maskierte haben einen Geldtransporter am Alexanderplatz überfallen. Der Raub fand Zeugen zufolge gegen 7.30 Uhr am 19. Oktober 2018 im Bereich Alexanderstraße/Schillingstraße statt. Auf der Flucht schossen die Täter.

Berlin. Ein Jahr nach dem spektakulären Überfall auf einen Geldtransporter in Mitte beginnt am heutigen Donnerstag vor dem Landgericht der Prozess gegen drei mutmaßliche Täter. Den Angeklagten Suphi S. (38) und Aiman S. (33) wird unter anderem schwerer Raub und räuberischer Angriff auf Kraftfahrer vorgeworfen. Den dritten Angeklagten Abdallah T. (33) bezichtigt die Staatsanwaltschaft der Beihilfe. Zwei weitere Beteiligte an der Tat sind bislang unbekannt, ein Dritter ist nach Erkenntnissen der Ermittler untergetaucht. Die 16. Große Strafkammer, vor der der Fall verhandelt wird, rechnet mit einem langwierigen Verfahren.

Nach Darstellung der Staatsanwaltschaft waren die Angeklagten dabei, als am 19. Oktober 2018 auf der Schillingstraße in Mitte ein Geldtransporter von zwei Fahrzeugen ausgebremst und eingekeilt wurde. Mehrere Täter bedrohten anschließend die Besatzung des Transporters mit vollautomatischen Waffen, andere öffneten mit hydraulischem Spezialgerät die gepanzerte Hecktür des Transporters, um an die Geldkassetten im Inneren zu gelangen, in denen sich sieben Millionen Euro befanden.

Überfall auf Geldtransporter am Alexanderplatz: Verbrechen endet für die Täter in einem Desaster

Doch was anfangs wie ein professionell durchgeführter Coup anmutete, entwickelte sich für die Täter bald zu einer Serie von Pleiten, Pech und Pannen. Weil die Polizei ungewöhnlich schnell am Tatort war, konnten die vermummten Männer nur einen Teil des Geldes in eines ihrer Fahrzeuge umladen, sie brachen den Überfall ab und flüchteten. Auf der Fluchtroute in Richtung Kreuzberg sollen die Täter mehrere Unfälle verursacht haben.

Ausgerechnet der Fluchtwagen, in dem nicht nur zwei der drei Angeklagten saßen, sondern sich auch die Beute befand, wurde bei einem dieser Unfälle so schwer beschädigt, dass die Insassen zu Fuß weiterflüchten mussten. Einen Teil der Beute hatten sie da bereits verloren, den Rest mussten sie zurücklassen, als sie zu Fuß flüchteten. In dem zurückgelassenen Wagen fanden die Ermittler die Waffen, das benutzte Spezialwerkzeug und den Rest der Beute. Über die Halterfeststellungen der Fahrzeuge und gesichertes Spurenmaterial gelangte die Polizei schnell auf die Spur der Täter, die in den folgenden Monaten nach und nach festgenommen werden konnten – zumindest jene, die jetzt vor Gericht stehen.

