Sankt Hedwigs-Kathedrale in Berlin: Bezirk Mitte verhängt Baustopp

Die St. Hedwigs-Kathedrale am Bebelplatz (Archivbild).

Die Abbrucharbeiten im Inneraum der St. Hedwigs-Kathedrale am Bebelplatz wurden angehalten. Denn noch fehlt eine Genehmigung.

Katholische Kirche Mitte verhängt Baustopp an der St. Hedwigs-Kathedrale

Berlin. Der Streit um die Neugestaltung der Berliner St. Hedwigs-Kathedrale geht in eine weitere Runde. Das Bezirksamt Mitte hat gegen das Erzbistum einen Baustopp verhängt. Damit sind die Abbrucharbeiten im Inneraum des Gotteshauses am Bebelplatz angehalten. Denn noch fehlt eine Genehmigung.

Erzbistumssprecher Stefan Förner sagte, es handele sich um ein „Missverständnis“. Der Bezirk habe am 13. September den Baustopp angeordnet, das Bistum drei Tage später Widerspruch eingelegt. Man sei aber weiterhin an einem Einvernehmen mit der Denkmalschutzbehörde interessiert.

Die Planer des Bistums seien davon ausgegangen, dass sie für die dort vorgenommenen vorbereitenden Arbeiten keine Genehmigung benötigten. Man habe kleinere Altäre, Fenster und die Orgel zurückgebaut. Dazu sei es auch notwendig gewesen, an einzelnen Stellen den Boden aufzustemmen. Daher stamme der Schutt, der außerhalb der Kathedrale zu sehen gewesen sei.

St. Hedwigs-Kathedrale in Berlin: Künstler hatten geklagt

Kritiker des Umbaus, der samt des anliegenden Bernhard-Lichtenberg-Hauses 60 Millionen Euro kosten soll, vermuten andere Beweggründe hinter dem Vorgehen des Bistums. Denn am 15. Oktober ist eine Gerichtsverhandlung angesetzt. Die Künstler aus Ost- und Westdeutschland, die den Innenraum zu DDR-Zeiten neu gestaltet hatten, haben gegen die Verletzung ihrer Urheberrechte geklagt. Solche Klagen haben nach Ansicht von Rechtsexperten nur Erfolg, wenn die betreffenden Kunstwerke nur verändert wurden. Sind sie komplett verschwunden, wäre die Klage gegenstandslos. Nun vermuten die Kritiker, das Bistum habe Fakten im Innenraum schaffen wollen.

Gegen das ganze Projekt regt sich unter Berlins Katholiken schon länger Widerstand. Erzbischof Heiner Koch hatte vor einem guten Jahr zur vorläufigen Schließung der Kathedrale alle katholischen Haushalte angeschrieben. „Es regnet rein“, so der Erzbischof. Diese Aussage konnte Bistumssprecher Förner so nicht bestätigen. Man müsse nirgendwo Eimer aufstellen. Es gebe aber undichte Stellen im Dach. Deshalb sei die Kuppel das erste, was gemacht werden müsse. Die Dämmung unter der Kupferabdeckung sei kaputt.

Der Bezirk Mitte zeigt sich gesprächsbereit. Der für den Denkmalschutz zuständige Baustadtrat Ephraim Gothe und die Untere Denkmalschutzbehörde hätten zeitnah einen Abstimmungstermin mit dem Domprobst Tobias Przytarski, hieß es aus dem Büro des Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel (Grüne): „Hier wird der Bezirk die Arbeiten besprechen und notwendige Verabredungen für den weiteren Bauprozess treffen.“