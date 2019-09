Tagung verhandelt Dürre-Folgen für Grundwasser und Böden

Neubrandenburg. Welche Auswirkungen längere Trockenperioden auf das Grundwasser und die Fruchtbarkeit der Felder haben, wollen Experten heute in Neubrandenburg beraten. Anlass ist das Wasser-Kolloqium des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt an der Mecklenburgischen Seenplatte. Erwartet werden etwa 70 Wasserwirtschaftler, Umweltexperten und Landwirte.

Hintergrund ist das Dürrejahr 2018, das in Teilen Mecklenburg-Vorpommerns zu stark ausgetrockneten Böden, niedrigen Pegeln in Seen und Flüssen sowie sinkendenden Grundwasserständen geführt hat. Dieser Niederschlagsmangel konnte 2019 noch nicht ausgeglichen werden, wie Amtsleiter Christoph Linke sagte. Die Trinkwasserversorgung sei aber nicht in Gefahr.

Die Tagung trägt den Titel "Grundwasser - Ressourcenschutz als Lebensgrundlage". Erwartet werden unter anderem Vertreter des Umweltbundesamts und Gunnar Lischeid vom Leibniz-Institut für Agrarlandschaftsforschung Müncheberg bei Berlin, der über den Zusammenhang der Wasserstände in Seen und des Grundwassers in Ostdeutschland sprechen soll.