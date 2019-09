Taylor Swift gibt am 24. Juni 2020 ein Konzert in der Berliner Waldbühne.

Berlin. US-Superstar Taylor Swift tritt im kommenden Jahr in Berlin auf. Am 24. Juni 2020 will die Sängerin ein Konzert in der Waldbühne geben. Das teilte der Konzertveranstalter Eventim am Dienstag mit.

Mit weiteren Informationen hielt sich das Unternehmen dagegen zunächst zurück. Der Vorverkauf soll „demnächst exklusiv“ auf eventim.de starten. Weitere Konzerte der Sängerin in Deutschland sind laut den Tour-Angaben auf der Website von Taylor Swift nicht geplant.