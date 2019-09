Live-Konzert: Wann US-Superstar Taylor Swift nach Berlin kommt

Berlin. US-Superstar Taylor Swift tritt im kommenden Jahr in Berlin auf. Am 24. Juni 2020 will die Sängerin im ein Konzert in der Waldbühne geben. Das teilte Swift am Dienstag mit. „Ich möchte an Orte gehen, an denen ich noch nie war und Festivals spielen“, erklärte Swift. In ihrer Heimat USA stehen bislang lediglich zwei Termine fest.

Der Vorverkauf soll „demnächst exklusiv“ auf eventim.de starten. Weitere Konzerte der Sängerin in Deutschland sind laut den Tour-Angaben auf der Website von Taylor Swift nicht geplant.

Taylor Swift will Album auf authentische Weise darbieten

Die Sängerin („You Need To Calm Down“) hatte vor wenigen Wochen ihr neues Album „Lover“ auf den Markt gebracht. Bei Twitter schrieb die Sängerin als Ankündigung ihrer Festivaltour 2020, sie wolle das Album auf eine authentische Weise darbieten. Im Mai trat die 29-Jährige im Rahmen des „Germany's next Topmodel“-FFnales in Düsseldorf auf. Damals schwärmte sie bereits von ihren deutschen Anhängern. „Die Fans sind so nett und wundervoll und freundlich“, sagte Swift der Deutschen Presse-Agentur.

The Lover album is open fields, sunsets, + SUMMER. I want to perform it in a way that feels authentic. I want to go to some places I haven’t been and play festivals. Where we didn’t have festivals, we made some. Introducing, Lover Fest East + West! https://t.co/xw6YMN38WE pic.twitter.com/IhVPQ8DMUG — Taylor Swift (@taylorswift13) September 17, 2019

Außer in Berlin wird sie auf der Tour unter anderem in Werchter (Belgien), Olso (Norwegen) und auf dem Roskilde Festival (Dänemark) auftreten.

