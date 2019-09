Kindesmissbrauch: Haft für Berliner Ex-Jugendfeuerwehrwart

Berlin (dpa/bb) – Ein ehemaliger Berliner Jugendfeuerwehrwart ist wegen jahrelangen Kindesmissbrauchs zu zwei Jahren und sechs Monaten Gefängnis verurteilt worden. 43 Übergriffe auf einen Jungen in der Zeit von 2008 bis 2013 hätten zu dem Schuldspruch geführt, begründete das Amtsgericht Tiergarten am Dienstag. An den Geschädigten soll der 60-Jährige ein Schmerzensgeld von insgesamt 25 000 Euro zahlen. Der Mann, der im Hauptberuf Feuerwehrmann war und zuletzt ehrenamtlich Landesjugendfeuerwehrwart der Freiwilligen Feuerwehren Berlins, hatte in dem Prozess auch bereits verjährte sexuelle Übergriffe auf Jungen seit Mitte der 1980er Jahre zugegeben.

Der Angeklagte war im März 2018 von seinem langjährigen Ehrenamt als Landesjugendfeuerwehrwart zurückgetreten. Kurz zuvor war gegen ihn Strafanzeige erstattet worden. Im Laufe der Ermittlungen hatten sich mehrere inzwischen erwachsene Männer als Geschädigte gemeldet, deren Fälle wegen Verjährung eingestellt werden mussten. Der Angeklagte sei nach Bekanntwerden der Vorwürfe sofort suspendiert worden, hieß es am Rande des Prozesses.

Die Staatsanwaltschaft hatte in der teilweise nicht öffentlichen Verhandlung eine Haftstrafe von dreieinhalb Jahren gefordert, die Anwältin des Geschädigten verlangte fünf Jahre. Die Verteidiger forderten eine Bewährungsstrafe. Im Strafmaß sei auch berücksichtigt wurden, dass der Angeklagte aus dem Beamtenverhältnis entlassen werden wird, so das Gericht. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.