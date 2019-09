David Hasselhoff räumt in Berlin mit einem alten Gerücht auf

"Baywatch"-Star David Hasselhoff zeigt sich an der East Side Gallery und stellt klar, was er mit dem Fall der Mauer zu tun hatte.

The Hoff in Berlin

The Hoff in Berlin David Hasselhoff räumt mit einem alten Gerücht auf

Berlin. Weiße Turnschuhe, schwarze Lederjacke, das Hemd weit aufgeknöpft über dem graumelierte Brusthaar: So zeigt sich „Baywatch“-Star David Hasselhoff am Dienstag an der East Side Gallery in Friedrichshain, dem von Künstlern bemalten und längsten Rest der Mauer. Hasselhoff kaut Kaugummi, für seine 67 Jahre sieht seine Stirn ziemlich glatt aus. „Eins, zwei, Polizei“, ruft er den Fotografen zu.

Er reckt die Daumen hoch und posiert ein bisschen wie James Bond. Der Grund seiner Stippvisite: Er stellt sein Krimi-Hörbuch „Up Against The Wall – Mission Mauerfall“ vor, das am 3. Oktober veröffentlicht wird. Die Geschichte führt ins Jahr 1989 nach Berlin und dreht sich um einen CIA-Agenten, der Hasselhoff zum Verwechseln ähnlich sieht. Er selbst ist in der englischen Fassung zu hören. Die deutsche Stimme kommt von William Cohn, bekannt aus der Jan-Böhmermann-Sendung „Neo Magazin Royale“. Laut Hasselhoff hat die Hörbuchgeschichte viel Humor, er selbst sei darin eine Art Karikatur.

Selbstironie – das ist es, was Hasselhoff heute, 30 Jahre nach dem Mauerfall, nutzt, um sich selbst zu vermarkten. Zu Silvester 1998/90 hatte er am Brandenburger Tor „Looking for Freedom“ gesungen. Seitdem gilt der Schauspieler bei vielen als Kult. Das Mauerfalljubiläum kommt ihm gut gelegen, um an die früheren Erfolge anzuknüpfen.

David Hasselhoff: "Ich hatte nichts mit dem Einreißen der Mauer zu tun"

Der Krimi spielt auch mit dem absurden Gerücht, Hasselhoff persönlich habe die Mauer zu Fall gebracht. Dazu werde er seit 30 Jahren gefragt, sagt der Schauspieler. „Ich hatte nichts mit dem Einreißen der Mauer zu tun, sondern ich habe nur ein Lied über Freiheit gesungen.“ Heute sei er froh, dass noch Reste der Mauer stehen, sagt er.

Was er an Deutschland am meisten mag? „Dass ich nach 30 Jahren immer noch beliebt bin.“ Am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, wird Hasselhoff wieder in Berlin singen – in der Max-Schmeling-Halle. Hasselhoff verspricht, es werde ein absolut verrückter und fantastischer Abend.