Tourismus in Berlin: Mit einer App - Touristen sollen die Außenbezirke entdecken

Berlin. In 42 Schritten zu mehr Akzeptanz – das will das Tourismuskonzept des Landes, für das der Senat an diesem Dienstag eine Zwischenbilanz ziehen will. In dem Bericht sieht Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) Berlin auf dem richtigen Weg, mit den Touristenströmen in der Stadt besser umzugehen.

„Im ersten Jahr seiner Laufzeit lässt sich für das Konzept ein positives Fazit ziehen“, heißt es in dem Papier. 39 der geplanten 42 Maßnahmen seien auf den Weg gebracht oder bereits umgesetzt.

Berliner sollen zu Touristen befragt werden

Ein Schwerpunkt des Konzepts besteht darin, die Akzeptanz bei den Berlinern für Besucher zu erhalten. In einer ersten Befragung sagten acht von zehn Hauptstädtern, dass sie sich in ihrem Alltagsleben nicht vom Tourismus beeinträchtigt sehen. Derzeit läuft die zweite Befragung dazu. Um diesen Wert zu erhalten, sollen die Besucherströme möglichst auf das ganze Stadtgebiet, also auch auf die Außenbezirke, verteilt werden, damit die Top-Sehenswürdigkeiten nicht überlastet werden.

Insgesamt hält der Berlinboom im Tourismus weiter an. Die Stadt verzeichnete im vergangenen Jahr mit knapp 33 Millionen registrierten Übernachtungen von elf Millionen Menschen wieder einen Zuwachs von 5,5 Prozent. Im Jahr davor hatte es wegen des Terroranschlages am Breitscheidplatz und der Air-Berlin-Pleite erstmals seit langer Zeit einen leichten Rückgang gegeben.

Brandenburger Tor, Reichstag, Zoo und Kurfürstendamm – das sind die Highlights für Berlin-Touristen. Da zahlreiche Besucher nicht zum ersten Mal in die Stadt kommen, will Berlin künftig verstärkt um Attraktionen außerhalb der abgetretenen Pfade werben. Wie bei der gerade beendeten Art Week auch, soll bei den Berlinbesuchern vermehrt um Interesse an Sehenswürdigkeiten und Veranstaltungen jenseits der touristischen Höhepunkte geworben werden.

Das sieht das Tourismuskonzept des Landes vor, deren erste Fassung am Dienstag im Senat beschlossen wird. Dabei geht die Landesregierung mit gutem Beispiel voran. Auf ihrer Bezirkstour gastiert der Senat heute in Marzahn-Hellersdorf.

Smartphone-App „Going Local Berlin“ neu aufgelegt

Um das zu erreichen, hat sich bei den Berliner Tourismuswerbern von „Visit Berlin“ ein siebenköpfiges Bezirksteam gebildet, das die Bezirke dabei unterstützen soll, mehr Besucher anzulocken. Außerdem hat Visit Berlin die Smartphone-App „Going Local Berlin“ neu aufgelegt.

In dem digitalen Angebot finden sich nun unter anderem 700 Ausflugstipps abseits der gängigen Reiseführer-Empfehlungen. Zu den Bemühungen gehört auch, verstärkt um einen Besuch des Mauerradweges zu werben.

Das Tourismuskonzept sieht außerdem vor, die Berliner von den Beeinträchtigungen durch den Tourismus zu entlasten. Unter anderem sollen die Berliner Szeneclubs beim Schallschutz unterstützt werden. 24 Clubs haben sich für eine finanzielle Hilfe des Landes beworben.

In einer ersten Förderrunde erhalten nun vier Clubs Geld, um den Schallschutz zu verbessern und die Geräuschbelästigung für die Nachbarn zu verringern. Um die Belastung durch Autoabgase zu verringern, sollen die Stadtrundfahrt-Busse nach und nach auf E-Mobilität umgestellt werden. Ein Bus fährt bereits elektrisch, zwei weitere sollen in Kürze hinzukommen.

Visit Berlin ist auf der Suche nach dem gläsernen Touristen

Neu sind die Bemühungen des Landes, mehr über die Touristenströme in der Stadt in Erfahrung zu bringen. Denn wie und wo sich die Touristen in der Stadt tatsächlich bewegen, ist unbekannt. Visit Berlin will das jetzt ändern und hat deswegen die Telekom-Tochter Motionlogic damit beauftragt, Besucherströme in der Stadt zu messen.

Motionlogic wertet Mobilfunkdaten aus dem Netz der Deutschen Telekom aus. Erfasst werden Aufenthaltsort, Altersspektrum und Nationalität. Rückschlüsse auf Einzelpersonen seien nicht möglich, heißt es. Mehr als 200.000 Euro gibt Visit Berlin in den nächsten Jahren aus, um dem gläsernen Touristen ein wenig näherzukommen.

Die Berlinbesucher sind nach Angaben der Wirtschaftsverwaltung für elf Milliarden Euro Umsatz verantwortlich und schaffen so Zehntausende Arbeitsplätze. Unter den Top-10-Tourismusstandorten in Deutschland belegt Berlin mit einem Drittel aller Übernachtungen die Spitzenposition mit deutlichem Abstand vor München. Insgesamt verbuchten die Berliner Hotels 33 Millionen Übernachtungen im vergangenen Jahr.