A100: Auto überschlägt sich - Autofahrer stehen zwei Stunden im Stau

Zu einem schweren Unfall ist es am Montagnachmittag im Autobahndreieck Charlottenburg gekommen. „Die A100 hat sich in Richtung Wedding ab Kreuz Schöneberg zu einem Parkplatz entwickelt“, teilte die Verkehrsinformationszentrale beim Kurznachrichtendienst Twitter mit. Nichts ging mehr. Autofahrer standen zwei Stunden im Stau, der zwischenzeitlich zehn Kilometer lang war.

Die #A100 hat sich in Richtung Wedding ab Kreuz Schöneberg zu einem #Parkplatz entwickelt. #Stauzeit + 2 Stunden! Nach einem #Unfall im AD Charlottenburg wird der Verkehr zur #A111 an der Ausfahrt Tegeler Weg abgeleitet. — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) (@VIZ_Berlin) September 16, 2019

Grund für den Stau war ein Autofahrer, der sich auf der Autobahn überschlug. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Danach begannen die Aufräumarbeiten. Diese dauerten eine Weile an.

Der Verkehr wurde zwischenzeitlich zur A111 an der Ausfahrt Tegeler Weg abgeleitet. Gegen 17.14 Uhr teilte die VIZ mit, dass die Unfallstelle geräumt ist. Der Verkehr lief langsam wieder an.