Klimastreik in Berlin am Freitag, 20.9.: Das müssen Sie wissen

Berlin. Ein breites Bündnis aus Kirchen, Gewerkschaften und Umweltverbänden ruft zusammen mit den Aktivisten von Fridays for Future am Freitag, 20. September, bundesweit zu Demonstrationen auf. „Junge und Erwachsene gemeinsam können die Regierung zum Handeln antreiben“, heißt es in dem Aufruf. „Bisher hat die Bundesregierung versagt.“

Mit dabei sind Umwelt- und Entwicklungsorganisationen wie Greenpeace und Brot für die Welt, aber auch die Evangelische Kirche, die Gewerkschaft Verdi und der Deutsche Kulturrat. „Ich bin beeindruckt vom Engagement der jungen Leute“, sagte Verdi-Chef Frank Bsirske am Montag. „Dem Klimawandel muss viel energischer begegnet werden als bislang.“ Deswegen rufe Verdi seine Mitglieder zur Teilnahme auf – wenn es denn im Rahmen der Arbeit möglich sei.

"Wir müssen gemeinsam der Politik zeigen, dass es uns ernst ist", sagte der Vertreter von Fridays for Future, Quang Paasch, am Dienstag in Berlin. Angemeldet sind in Berlin für die größte Kundgebung 10.000 Teilnehmer. Weltweit sind Proteste in mehr als 2000 Städten in 129 Staaten angekündigt. In Deutschland sind 400 Demonstrationen geplant.

7.30 Uhr: Am Ernst-Reuter-Platz in Charlottenburg beginnt eine Fahrrad-Demonstration durch die Innenstadt.

11 Uhr: Am Finanzministerium wollen Unternehmer im Business-Anzug ein Signal aus der Wirtschaft an die Politik senden. Sie fordern einen spürbaren Preisaufschlag auf Öl, Gas und Kohle. 3000 Unternehmen unterschrieben den Demo-Anruf. Vom Finanzministerium wollen die Unternehmer zum Brandenburger Tor ziehen. Laut Polizei sind 500 Teilnehmer angemeldet.

12 Uhr: Am Brandenburger Tor startet eine Demonstration der verschiedenen Bündnisse mit dem Motto "Alle fürs Klima". Sie führt durch die Behrendtstraße, die Glinkastraße, über die Spree zur Reinhardtstraße und zurück zum Brandenburger Tor. Die Veranstalter hoffen auf 10 000 Teilnehmer. Parallel sollen auf der Spree im Regierungsviertel Boote mit Protestierern unterwegs sein.

15 Uhr: Am Potsdamer Platz beginnt die Demonstration der Berliner Clubs und ihrer Unterstützer. Musikwagen und tanzende Demonstranten wollen über die Leipziger Straße, die Kochstraße und die Axel-Springer-Straße zum Alexanderplatz ziehen. Das Motto lautet "Rave-Aufstand - No Future No Dancefloor". Angemeldet zu dem "Rave-Aufstand" sind laut Polizei 6000 Teilnehmer.

16 Uhr: An verschiedenen Orten wollen die Demonstranten Straßen blockieren, indem sie sich auf Kreuzungen oder Durchgangsstraßen setzen. Sitzblockaden und Besetzungen seien "wirksame Mittel, um gesellschaftliche Veränderungen herbeizuführen", hieß es in einer Mitteilung.

So gehen Berlins Schulen mit dem Klimastreik um

Die Berliner Morgenpost hat in Berliner Bezirken nachgefragt, wie die Schulen dort reagieren werden, wenn Kinder und Jugendliche zur Demonstration statt zum Unterricht gehen wollen – eine Auswahl.

In Friedrichshain-Kreuzberg halten es die Schulleiter unterschiedlich. An der Emanuel-Lasker-Schule, einer integrierten Sekundarschule mit gymnasialer Oberstufe, betont Leiter Thomas Herold, dass es seitens der Senatsverwaltung keine Hilfestellung zum Umgang mit den aktuellen Klimastreiks gibt. Süffisant erwähnt er noch, es herrsche unter Schülern „eine hohe Motivation, daran teilzunehmen, wenn sie glauben, dass es Schulfrei gibt“. Um das auf eine pädagogische Grundlage zu stellen, hat Herold im Kollegium angeboten, am Freitag einen thematischen Wandertag zu veranstalten oder den Unterricht an einem auswärtigen Ort abhalten zu können. Zwei oder drei Lehrer werden dies wahrnehmen. Unentschuldigtes Fehlen dagegen werde im Zeugnis verzeichnet.

Schulleiterin Birgit Strohmeyer vom Andreas-Gymnasium gestattet ebenfalls Exkursionen, etwa in einem Oberstufenkurs, der derzeit das Klimathema behandelt. Zudem können Eltern für ihre Kinder eine Entschuldigung schreiben. Es ist dafür gesorgt, dass am Freitag keine Klausuren oder Klassenarbeiten geschrieben werden.

An der Justus-von-Liebig-Grundschule sagt Schulleiter Wolfgang Waldeyer, man habe die Kinder wissen lassen, dass das Kollegium es begrüßt, wenn sie sich für das Thema Klimawandel begeistern. Andererseits habe man klar gemacht, dass es die Vorgaben eines Schulgesetzes gibt. Die Organisation eines gemeinsamen Besuchs der Demonstration gibt es seitens der Lehrer nicht. Aber Eltern von Schülern der Halbtagsschule können ihnen Entschuldigungen für den Zeitraum ausstellen.

Dies gestattet Daniel Kaufmann, Leiter des Robert-Koch-Gymnasiums, nicht. Erdkunde- und Politik-Lehrer könnten Exkursionen beantragen. In den Stufen sieben bis zehn gibt es an dem Tag keine Klassenarbeiten, in der Oberstufe dagegen schon. Kaufmann geht davon aus, dass die Schüler diese schreiben werden und erst dann zur Demonstration gehen. Der Schulleiter will, dass die Ausnahmesituation des Streikaufrufs einen Lerneffekt auf die Schüler hat. Er sei in der Vergangenheit von Schülern gefragt worden: Darf ich streiken? Ihnen habe er entgegnet: Finde den Fehler in deiner Frage. „Die Essenz eines Streiks ist, dass man aufbegehrt“, sagt Kaufmann. Ein Fehlen an diesem Tag wird also im Zeugnis vermerkt. „Mir ist es wichtig, dass Schüler und Schülerinnen lernen, dass es am Ende einen Preis hat zu streiken“, so der Schulleiter.

Ein Rundruf in Charlottenburg-Wilmersdorf ergibt, dass sich keine der Bildungseinrichtungen am Klimastreik beteiligen will. Auf die meisten Anfragen kommt ein lapidares „Nein“ oder „Wir beteiligen uns nicht“. Aus dem Evangelischen Gymnasium „Zum Grauen Kloster“ heißt es: „Wir werden da nicht als gesamte Schule hingehen, wie sollen wir das machen, wir können dort nicht die Aufsichtspflicht wahrnehmen. Schüler, die hingehen wollen, müssen sich vorher mit Einverständnis ihrer Eltern beurlauben lassen.“

Eine Auskunft, die so auch aus den meisten anderen Schulen zu hören ist. Eine Schulleiterin, die namentlich nicht genannt werden will, sagt: „Wenn wir für den Klimastreik ständig Ausnahmen machen, zu welchen Anlässen müssen wir dann künftig ebenfalls den Unterricht ausfallen lassen? Zum Valentinstag?“.

In vielen Schulen sind die Schüler bisher auch nicht wegen eines solchen Wunsches an die Schulleitungen herangetreten: „Bisher haben die Schüler noch nicht erkennen lassen, dass sie sich daran beteiligen wollen. Wenn, müssen sie das aber rechtzeitig bei der Schulleitung anmelden. Einfach am Freitagmorgen zu sagen, ich bin jetzt weg, das geht bei uns nicht“, sagt der Konrektor des Hildegard-Wegscheider-Gymnasiums.

Im Goethe-Gymnasium heißt es: „Es ist normaler Unterricht, wer unentschuldigt geht, bekommt einen Fehltag eingetragen.“ Das Gottfried-Keller-Gymnasium wird ebenfalls nicht als ganze Schule zum Streik ans Brandenburger Tor ziehen: „Wir beteiligen uns offiziell nicht, aber wenn die Schüler wegrennen, können wir sie nicht festbinden, wir sind ein freies Land“, sagt Schulleiter Uwe Kany. Auch im Bezirksamt ist bisher noch nicht bekannt, ob sich eine Schule an dem Streik beteiligt, sagt Schulstadträtin Heike Schmitt-Schmelz (SPD).

In Neukölln werden offiziell keine Schüler vom Unterricht für die große Klima-Demonstration freigestellt. So zumindest teilen es das Bezirksamt und die Pressestelle der Senatsbildungsverwaltung mit. Ob Schüler freigestellt werden, sei eine interne Schulangelegenheit – und müsse nirgends offiziell angemeldet werden, heißt es einstimmig.

Aus den abgefragten Oberschulen und Gymnasien von Spandau ist zu hören, dass kein Projekttag anlässlich des Klimastreiks geplant ist. Von der Schule an der Jungfernheide werden einige Klassen am Freitag am World Cleanup Day teilnehmen und in Spandau am Lindenufer Müll sammeln – und somit auch etwas für die Umwelt tun.

Holger Thießen, Leiter der Martin-Buber-Oberschule erzählt, dass das Thema Klima und Klimastreik im Unterricht behandelt werde, allerdings nicht zwingend an diesem Freitag. Den Schülern offiziell zu erlauben, zum Streik zu gehen, oder sie gar mit Lehrern zu begleiten, sei an seiner Schule nicht geplant. Damit würde auch der eigentliche Hintergrund des Streiks verfehlt werden. „Der Reiz ist ja gerade, dass die Schüler sagen, es ist mir egal, wenn ich eine Fehlzeit bekomme, das Klima ist mir wichtiger“, sagt er. „Wenn man das Ganze ernst nimmt, darf man es gar nicht erlauben.“

Für die Carlo-Schmid-Oberschule erklärt deren Leiterin Bärbel Pobloth: „Wir werden die Schüler nicht daran hindern, an dem Streik teilzunehmen, aber wir rufen auch nicht dazu auf.“ Mit den Schülern gemeinsam zur Demonstration zu gehen, halte sie zudem für problematisch, denn dafür werde die Erlaubnis der Eltern benötigt. Wer am Freitag zum Streik gehen wolle, bekomme eine Fehlzeit eingetragen, aber keine unentschuldigte. Das sei mit der Spandauer Schulaufsicht so abgesprochen, sagt Pobloth weiter.

Klimastreik in Berlin: Extinction Rebellion kündigt Blockaden an

Für Berlin kündigten Vertreter der linken Bündnisse Ungehorsam für alle und Extinction Rebellion an, mit Sitzstreiks und Sitzblockaden Teile des Berliner Autoverkehrs lahmzulegen. "Ab 16 Uhr wird es im gesamten Berliner Stadtgebiet zu Straßenblockaden kommen", sagte Hannah Eberle vom Bündnis "Ungehorsam für alle".

Die genauen Orte, an denen sich die protestierenden Schüler und Studenten auf die Straße setzen wollen, werde man vorher aber nicht bekanntgeben. Eberle betonte: "Ich lade alle Berliner ein, besser ihr Auto am Freitag zu Hause zu lassen."

Klimastreik in Berlin: Mehrere Zehntausend Teilnehmer werden erwartet

In Berlin haben die Veranstalter eine Demonstration und eine Kundgebung am Brandenburger Tor angemeldet. Am Freitag um 12 Uhr geht es zunächst mit einer Kundgebung am Brandenburger Tor los. Danach ist ein Rundmarsch durch den Bezirk Mitte geplant, der nach drei Stunden wieder am Brandenburger Tor enden soll.

Am Freitag werden auch zahlreiche Kirchenglocken in der Stadt läuten. Die Evangelische Kirche ruft ihre Mitglieder ebenfalls zur Unterstützung der Klima-Demonstration auf. „Wir stellen uns an die Seite von Fridays for Future“, sagte der Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen, Annette Kurschus, am Montag in Berlin. „Die Erde gehört uns nicht, sie wurde uns anvertraut.“

"Es wird eine der größten Klima-Demonstrationen in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland“, sagte der Mitorganisator von Fridays for Future, Linus Steinmetz. „Es ist toll und wichtig, so ein breites Bündnis zu haben, es ist keine Zeit mehr zum Zögern.“

Berliner Landesbeschäftigte können zum Klimastreik am Freitag

Die Berliner Landesbeschäftigten dürfen sich an dem Klimastreik beteiligen. Ihnen sei freigestellt, ihre Kernarbeitszeit an dem Tag in Absprache mit ihren Vorgesetzten aufzuheben, teilte Umweltsenatorin Regine Günther (Grüne) am Dienstag nach der Senatssitzung mit.

Das bedeutet nach ihren Worten, dass die Beschäftigten am Freitag nicht zum Dienst erscheinen müssen und an den geplanten Demonstrationen teilnehmen können. Sie müssen diese Fehlzeit aber nacharbeiten. Zehntausende Menschen wollen am Freitag in Berlin und anderen deutschen Städten dem Aufruf der Bewegung Fridays for Future folgen und für mehr Klimaschutz auf die Straße gehen.

Beim letzten Klimastreik demonstrierten 200.000 Menschen

Beim letzten bundesweiten Klimastreik der Schülerinnen und Schüler gingen rund 200.000 Menschen auf die Straße. Da die Demonstration diesmal von einem breiten Bündnis unterstützt wird, gehen die Initiatoren am Freitag von deutlich mehr Teilnehmern aus.

Diese Route wollen die Klimaaktivisten am Freitag laufen.

Am Freitag will die Bundesregierung ihre Pläne für den künftigen Klimaschutz vorstellen. Dann soll das sogenannte Klimakabinett ein Gesetz vorlegen, das die Klimaziele Deutschlands verbindlich regelt. Doch die Positionen von CDU und SPD liegen unmittelbar vor dem Termin in vielen Punkten noch auseinander. „Die Klima-Demos am Freitag kommen deswegen zur rechten Zeit“, sagte Lisa Göldner von Greenpeace am Montag. „Der Protest setzt die Bundesregierung massiv unter Druck.“

"Ungehorsam für alle" - Umweltbewegung will den Verkehr lahmlegen

Während der Demonstrationen für mehr Klimaschutz an diesem Freitag will die Umweltbewegung Extinction Rebellion strategisch wichtige Punkte in der Hauptstadt Berlin blockieren. Geplant seien friedliche und kreative Aktionen unter dem Motto „Ungehorsam für alle“, erklärte die Gruppe am Montag. Ziel sei es, die eskalierende globale Klimakatastrophe und das Massenaussterben von immer mehr Arten in den Fokus zu rücken sowie den Druck auf die Regierung zu erhöhen.

„Die Teilnahme am Generalstreik mag für manche Menschen persönliche Konsequenzen haben. Aber nichts gegen die Klimakrise zu unternehmen, hat definitiv fatale Konsequenzen“, sagte Carola Rackete, Sea-Watch-Kapitänin und Aktivistin bei Extinction Rebellion. Schon jetzt litten Menschen in der ganzen Welt an der Klimakrise, wie an der Hitze in Indien oder Hurrikans wie Dorian. Die Extinction Rebellion – zu Deutsch „Rebellion gegen das Aussterben“ – macht seit Ende 2018 immer wieder mit Protestaktionen auf sich aufmerksam. Sie will damit Regierungen zum Umdenken bei der Klimapolitik bringen.

Die Organisatoren der Demonstration erwarten von der Bundesregierung vor allem konkrete und verbindliche Schritte, um die Klimaziele zu erreichen. Die notwendigen Reformen könnten durch eine höhere Besteuerung von Kerosin und des Kohlendioxid-Ausstoßes finanziert werden. Auch die Privilegien für Dienstwagen und Dieselfahrzeuge sollen nach den Vorstellungen der Aktivisten wegfallen. Für Verdi-Chef Bsirske gehören neben Reformen bei der Energieversorgung auch Reformen beim Verkehr, der Landwirtschaft und der Gebäudesanierung zu den notwendigen Schritten, um den Klimawandel aufzuhalten.

