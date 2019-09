Klimastreik am 20.9.: Was am Freitag in Berlin geplant ist

Am Freitag soll weltweit für das Klima gestreikt werden. Ein linkes Bündnis will den Verkehr in Berlin mit Sitzblockaden stoppen.

Fridays for Future Klimaschützer wollen den Verkehr in Berlin lahmlegen

Berlin. Ein breites Bündnis aus Kirchen, Gewerkschaften und Umweltverbänden ruft zusammen mit den Aktivisten von Fridays for Future am Freitag bundesweit zu Demonstrationen auf. „Junge und Erwachsene gemeinsam können die Regierung zum Handeln antreiben“, heißt es in dem Aufruf. „Bisher hat die Bundesregierung versagt.“

Mit dabei sind Umwelt- und Entwicklungsorganisationen wie Greenpeace und Brot für die Welt, aber auch die Evangelische Kirche, die Gewerkschaft Verdi und der Deutsche Kulturrat. „Ich bin beeindruckt vom Engagement der jungen Leute“, sagte Verdi-Chef Frank Bsirske am Montag. „Dem Klimawandel muss viel energischer begegnet werden als bislang.“ Deswegen rufe Verdi seine Mitglieder zur Teilnahme auf – wenn es denn im Rahmen der Arbeit möglich sei.

Klimastreik am 20.9. in Berlin: Mehrere Zehntausend Teilnehmer werden erwartet

In Berlin haben die Veranstalter eine Demonstration und eine Kundgebung am Brandenburger Tor angemeldet. Am Freitag um 12 Uhr geht es zunächst mit einer Kundgebung am Brandenburger Tor los. Danach ist ein Rundmarsch durch den Bezirk Mitte geplant, der nach drei Stunden wieder am Brandenburger Tor enden soll.

Diese Klimastreik-Demonstrationen finden in der Innenstadt statt

Am Freitag werden auch zahlreiche Kirchenglocken in der Stadt läuten. Die Evangelische Kirche ruft ihre Mitglieder ebenfalls zur Unterstützung der Klima-Demonstration auf. „Wir stellen uns an die Seite von Fridays for Future“, sagte der Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen, Annette Kurschus, am Montag in Berlin. „Die Erde gehört uns nicht, sie wurde uns anvertraut.“

Die Veranstalter erwarten, dass am Freitag in Deutschland mehrere Hunderttausend Menschen den Klima-Streik unterstützen, allein in Berlin werden mehrere Zehntausend Teilnehmer erwartet. „Es wird eine der größten Klima-Demonstrationen in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland“, sagte der Mitorganisator von Fridays for Future, Linus Steinmetz. „Es ist toll und wichtig, so ein breites Bündnis zu haben, es ist keine Zeit mehr zum Zögern.“

Beim letzten Klimastreik demonstrierten 200.000 Menschen

Beim letzten bundesweiten Klimastreik der Schülerinnen und Schüler gingen rund 200.000 Menschen auf die Straße. Da die Demonstration diesmal von einem breiten Bündnis unterstützt wird, gehen die Initiatoren am Freitag von deutlich mehr Teilnehmern aus.

Diese Route wollen die Klimaaktivisten am Freitag laufen.

Foto: BM Infografik

Am Freitag will die Bundesregierung ihre Pläne für den künftigen Klimaschutz vorstellen. Dann soll das sogenannte Klimakabinett ein Gesetz vorlegen, das die Klimaziele Deutschlands verbindlich regelt. Doch die Positionen von CDU und SPD liegen unmittelbar vor dem Termin in vielen Punkten noch auseinander. „Die Klima-Demos am Freitag kommen deswegen zur rechten Zeit“, sagte Lisa Göldner von Greenpeace am Montag. „Der Protest setzt die Bundesregierung massiv unter Druck.“

"Ungehorsam für alle" - Umweltbewegung will den Verkehr lahmlegen

Während der Demonstrationen für mehr Klimaschutz an diesem Freitag will die Umweltbewegung Extinction Rebellion strategisch wichtige Punkte in der Hauptstadt Berlin blockieren. Geplant seien friedliche und kreative Aktionen unter dem Motto „Ungehorsam für alle“, erklärte die Gruppe am Montag. Ziel sei es, die eskalierende globale Klimakatastrophe und das Massenaussterben von immer mehr Arten in den Fokus zu rücken sowie den Druck auf die Regierung zu erhöhen.

„Die Teilnahme am Generalstreik mag für manche Menschen persönliche Konsequenzen haben. Aber nichts gegen die Klimakrise zu unternehmen, hat definitiv fatale Konsequenzen“, sagte Carola Rackete, Sea-Watch-Kapitänin und Aktivistin bei Extinction Rebellion. Schon jetzt litten Menschen in der ganzen Welt an der Klimakrise, wie an der Hitze in Indien oder Hurrikans wie Dorian. Die Extinction Rebellion – zu Deutsch „Rebellion gegen das Aussterben“ – macht seit Ende 2018 immer wieder mit Protestaktionen auf sich aufmerksam. Sie will damit Regierungen zum Umdenken bei der Klimapolitik bringen.

Die Organisatoren der Demonstration erwarten von der Bundesregierung vor allem konkrete und verbindliche Schritte, um die Klimaziele zu erreichen. Die notwendigen Reformen könnten durch eine höhere Besteuerung von Kerosin und des Kohlendioxid-Ausstoßes finanziert werden. Auch die Privilegien für Dienstwagen und Dieselfahrzeuge sollen nach den Vorstellungen der Aktivisten wegfallen. Für Verdi-Chef Bsirske gehören neben Reformen bei der Energieversorgung auch Reformen beim Verkehr, der Landwirtschaft und der Gebäudesanierung zu den notwendigen Schritten, um den Klimawandel aufzuhalten.