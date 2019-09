Teilnehmer der Klima-Demonstration Fridays for Future

Am Freitag soll weltweit für das Klima gestreikt werden. Ein linkes Bündnis will den Verkehr in Berlin mit Sitzblockaden stoppen.

Fridays for Future

Fridays for Future Klimaschützer kündigen massive Straßenblockaden in Berlin an

Berlin. Für den Klima-Streiktag am Freitag hat ein linkes Bündnis massenhafte Straßenblockaden angekündigt. Mit Sitzblockaden solle am Nachmittag der Verkehr aufgehalten werden, erklärte das Bündnis „Ungehorsam für Alle“ am Montag.

Sitzblockaden und Besetzungen seien „wirksame Mittel, um gesellschaftliche Veränderungen herbeizuführen“. Das Bündnis wolle mit seinen Aktionen den Alltag durchbrechen und die Dringlichkeit der Krise deutlich machen.

Für den Freitag hatte die Protestbewegung Fridays for Future weltweit zu einem Klimastreik aufgerufen. Sie riefen am Montag alle Bürger auf, statt zu arbeiten an den Demonstrationen teilzunehmen.

Unterstützung von Kirchen und Gewerkschaften

Bislang seien mehr als 400 Demonstrationen und Aktionen allein in deutschen Städten angemeldet, hieß es. Ziel sei es, den Druck auf die Bundesregierung zu erhöhen. „Scheinlösungen und gute Worte werden wir nicht akzeptieren“, sagte Sprecher Linus Steinmetz. Unterstützt werden die Schüler und Studenten von mehr als 200 Organisationen und Initiativen. Am Freitag will die Bundesregierung ein Maßnahmenpaket beschließen, mit dem die deutschen Klimaziele erreicht werden sollen.

Unterstützung erhält „Fridays for Future“ auch von Gewerkschaftsseite und Kirchen. Der Chef der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di, Frank Bsirske, rief am Montag Arbeitnehmer dazu auf, sich an den Aktionen am Freitag zu beteiligen: „Wem immer es möglich ist.“

Die stellvertretende Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Annette Kurschus, erklärte, „wir sind Teil der Schöpfung Gottes und mitverantwortlich, sie zu bewahren“. Deshalb würden in evangelischen Landeskirchen die Mitarbeitenden dazu aufgerufen, sich an dem Klimastreik zu beteiligen, wo es möglich ist, unterstrich die Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen.