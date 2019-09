Berlin: Gotteshaus für Christen, Juden und Muslime entsteht

Berlin. In Berlin entsteht ein bisher einzigartiges Gottes- und Begegnungshaus für gleich drei Religionen: Im House of One sollen in einigen Jahren Christen, Juden und Muslime ihren Glauben leben können. Ein Festakt am Montag bildete den offiziellen Auftakt für die Bauarbeiten im Stadtteil Mitte. Nach der Grundsteinlegung im April kommenden Jahres soll das Projekt dann 2023 oder 2024 fertig sein, wie die Stiftung House of One mitteilte. Die Kosten belaufen sich auf 47,2 Millionen Euro. Das Geld kommt aus Spenden, vom Bund und vom Land Berlin. Geistliche der beteiligten Gemeinden betonten, das Haus solle ein Ort des Friedens sein - in der heutigen Zeit sei das nötiger denn je.

( dpa )