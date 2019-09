Schülerinnen und Schüler demonstrieren mit Protestplakaten beim Fridays for Future.

Klima Straßenblockaden am Tag des Klimastreiks angekündigt

Berlin. Für den Klima-Streiktag am Freitag hat ein linkes Bündnis massenhafte Straßenblockaden angekündigt. Mit Sitzblockaden solle am Nachmittag der Verkehr aufgehalten werden, erklärte das Bündnis "Ungehorsam für Alle" am Montag. Sitzblockaden und Besetzungen seien "wirksame Mittel, um gesellschaftliche Veränderungen herbeizuführen". Das Bündnis wolle mit seinen Aktionen den Alltag durchbrechen und die Dringlichkeit der Krise deutlich machen.

Für den Freitag hatte die Protestbewegung Fridays for Future weltweit zu einem Klimastreik aufgerufen. Sie riefen am Montag alle Bürger auf, statt zu arbeiten an den Demonstrationen teilzunehmen.