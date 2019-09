Wetter in Berlin: Amtliche Warnung vor Sturmböen

Berlin. Es wird ungemütlich: Berlin und Teile Brandenburgs müssen sich auf Gewitter und Sturmböen einstellen. Wie der DWD mitteilt, fließt zwischen einem Tief über Nordosteuropa und einem Hoch über den Britischen Inseln kühle Meeresluft nach Brandenburg und Berlin.

Der Deutsche Wetterdienst gab eine amtliche Warnung vor Sturmböen heraus. Diese gilt noch bis 20 Uhr, und zwar nicht nur für Berlin, sondern auch für Brandenburg. Ab dem Vormittag nehme der Wind aus Westen und Nordwesten deutlich zu. Verbreitet gebe es Windböen bis 60 km/h, was Windstärke 7 entspricht. In Schauernähe müsse mit Sturmböen um 85 km/h (Windstärke 9) gerechnet werden. Ab dem Nachmittag sind dann auch Sturmböen zwischen 65 und 75 km /h (Windstärke 8 bis 9) möglich. Im Verlauf der ersten Nachthälfte soll der Wind dann wieder nachlassen.

Damit nicht genug: Am Nachmittag und Abend seien vor allem im Nordosten Brandenburgs einzelne Gewitter mit Sturmböen zwischen 65 und 85 km/h nicht ausgeschlossen. Ansonsten könne es immer wieder Regenschauer geben. Die Temperatur steigt nur noch auf Werte zwischen 15 und 17 Grad. In der Nacht zu Mittwoch geht die Temperatur auf Werte zwsichen 8 und 5 Grad zurück.

Wetter in Berlin - Auch am Mittwoch bleibt es kühl

Am Mittwoch gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken, es bleibt meist trocken. Bei mäßigem bis frischem West- bis Nordwestwind steigt die Temperatur auf 15 bis 18 Grad. In der Nacht zu Donnerstag wird es mit 7 bis 4 Grad erneut kühl.

Am Wochenende könnte es noch mal warm werden

Für den Donnerstag rechnet der DWD noch einmal mit Temperaturen bis 17 Grad, der Trend für das Wochenende zeigt aber nach oben. So könnten die Temperaturen am Sonnabend und Sonntag wieder bis auf 25 Grad steigen, am Montag könnten sogar noch einmal bis zu 27 Grad drin sein. Es ist also wohl noch zu früh, die Sommersachen schon endgültig wegzupacken.