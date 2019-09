Eisbären-Coach Aubin: 0:5 war "gute Lehrstunde"

Bremerhaven. Cheftrainer Serge Aubin hofft, dass die Eisbären Berlin aus der ernüchternden 0:5-Niederlage in der Deutschen Eishockey Liga gegen die Fischtown Pinguins die richtigen Schlüsse ziehen. "Das war eine gute Lehrstunde für uns", sagte Aubin nach der ersten Saison-Niederlage der Hauptstädter am Sonntag.

Mit dem Auftritt seines Teams in den Anfangsminuten zeigte sich der 44 Jahre alte Kanadier durchaus zufrieden, nach dem zweiten Gegentor seien die Spieler aber "nicht geduldig geblieben" und hätten "mentale Fehler gemacht".

Die Eisbären zeigten am ersten Saisonwochenende zwei sehr unterschiedliche Gesichter: Hatte das neu formierte Team zum Auftakt am Freitag beim 4:1-Sieg gegen die Grizzlys Wolfsburg mit einer langen Zeit überzeugenden Leistung große Hoffnungen geweckt, enttäuschte es zwei Tage später in Bremerhaven über weite Strecken.

Dass den Berlinern noch die Konstanz fehlt, konnte nach den großen Umbrüchen im Sommer nicht verwundern. Aubin hatte dem Team ein modernes, auf konsequentem Forechecking beruhendes System verordnet und neun neue Profis aufgeboten. Gegen Wolfsburg zeigte die Mannschaft, dass sie die Vorgaben ihres Trainers durchaus umzusetzen versteht, gegen Bremerhaven wurde aber deutlich, dass sie mit Rückschlägen noch nicht umgehen kann.

Zudem mahnte Aubin grundsätzlichen Verbesserungsbedarf im Über- und Unterzahlspiel an: "Unsere Special Teams sind im Moment noch nicht gut genug", räumte er ein. Daran gelte es bis zum Heimspiel gegen die Kölner Haie am kommenden Freitag (19.30 Uhr) zu arbeiten.