S2: Ersatzverkehr mit Bussen bis Dienstag verlängert

S-Bahn in Berlin

Berlin S-Bahnkunden müssen im Berliner Nordosten länger als angekündigt Bus statt Bahn fahren. Der Zugverkehr auf der Linie S2 (Bernau – Blankenfelde) bleibt zwischen den Stationen Buch und Zepernick (Landkreis Barnim) voraussichtlich noch bis Dienstagmorgen unterbrochen, wie die Deutsche Bahn am Sonntag mitteilte. Als Grund wird eine Bauzeitüberschreitung genannt.

Auf der Strecke werden mehrere Brücken erneuert. Aufgrund von Bauarbeiten musste die S-Bahn am Wochenende auf fünf Linien abschnittsweise den Betrieb einstellen. Auch der angekündigte Schienenersatzverkehr lief nicht reibungslos. Weil nicht ausreichend Busse vorhanden waren, konnte der Ersatzverkehr für die Linie S75 zwischen Wartenberg und Springpfuhl am Sonntag nur in einem 20-Minuten-Takt fahren.

Auch auf anderen Strecken kam es beim SEV zu Verspätungen und Unregelmäßigkeiten.