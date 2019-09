Potsdam. In Potsdam wird seit Freitag ein Mann vermisst. Die Polizei fand auf einer Bank am Havelufer Schlüssel, Badelatschen, eine Jacke und ein Mobiltelefon des Mannes. Beamte suchten die Wohnung des Eigentümers der Gegenstände auf, trafen ihn jedoch nicht an. Wasserschutzpolizei und Taucher suchten die Havel am Bereich des Fundortes ab, wie die Polizei am Sonntag weiter mitteilte. Bislang blieb die Suche nach dem Mann ohne Erfolg.

( dpa )