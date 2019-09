Harz: Berliner Fahrer verunglückt in Lotus - Rund 95.000 Euro Schaden

Mit einem Totalschaden endete am Wochenende die Tour eines Berliner Sportwagen-Fahrers im Harz.

Drei Annen Hohne/Berlin. Mit einem Totalschaden endete am Wochenende die Tour eines Berliner Sportwagen-Fahrers im Harz. Auf der K1354 bei Drei Annen Hohne geriet der 35-Jährige Sonnabendnachmittag am Ende einer Rechtskurve ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Zwischen mehreren Bäumen blieb der Sportwagen (Lotus 3-Eleven, über 400 PS) stehen. Der Fahrer und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand den Angaben zufolge ein Schaden von rund 95.000 Euro.