Polizei stellt bei Rockerdemo 14 Motorräder sicher

Berlin. Am Rande einer Rockerdemonstration in Berlin hat die Polizei 14 Motorräder vorläufig sichergestellt. Das teilte ein Polizeisprecher am Sonntag mit. Bei einigen der Maschinen seien am Samstagabend schwerwiegende technische Mängel festgestellt worden, sagte er. Bei anderen wiederum sei die Betriebserlaubnis erloschen gewesen. Die betroffenen Fahrer hätten keinen Widerstand geleistet.

Am Samstag hatten Hunderte Rocker aus ganz Deutschland mit einem Motorrad-Korso durch Berlin gegen das Verbot der Abzeichen der Hells Angels protestiert. Laut einem seit 2017 geltenden Gesetz dürfen die Hells Angels Vereinsabzeichen wie den geflügelten Totenkopf nicht mehr in der Öffentlichkeit zeigen.