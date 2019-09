Totenasche darf nur auf Friedhöfen beigesetzt werden

Potsdam. Die Asche Verstorbener darf in Brandenburg grundsätzlich nur auf Friedhöfen bestattet werden. Das teilte das Innenministerium in Potsdam auf eine Anfrage des Grünen-Landtagsangeordneten Axel Vogel mit. Vogel wollte von der Landesregierung wissen, wie sie gegen alternative Bestattungsformen wie "Alternative Baumbestattung zu Hause" vorgehe, die im Widerspruch zu dem im Vorjahr geänderten Brandenburgischen Bestattungsgesetz stehen. Laut Ministerium sind diese Bestattungen gesetzeswidrig. Der Obermeister der Bestattungs-Innung, Rüdiger Kußerow, befürwortet dagegen, dass eine Urnenbeisetzung auch auf privatem Grund in Ausnahmefällen erlaubt werden sollte.

