Konzert: Die Lochis live in Berlin 2019 - Was Fans wissen müssen

Die Lochis kommt am 19. September für ein exklusives Konzert nach Berlin. Alle wichtigen Fragen und Antworten zur Show.

Columbiahalle Die Lochis live in Berlin 2019 - Was Fans wissen müssen

Die Lochis sind mit ihrem neuen Album „Kapitel X“ auf Abschlusstour. Am 19. September spielen sie für ihre Berliner Fans ein letztes Konzert in der Columbiahalle. Im Gepäck haben Heiko und Roman Lochmann Songs aus ihrem dritten Studioalbum "Kapitel X" wie „Blinder Passagier“, "Nicht von dieser Welt" und "Einfach Ich".

Zwei Tage vor ihrem 20. Geburtstag erklärten die Lochmann via Youtube-Video ihren Abschied und kündigten ihre große Finaltour zum Abschluss an: „Wir schließen das Kapitel ‚Die Lochis‘, aber nicht das ganze Buch. Wir sind ja trotzdem noch Roman und Heiko Lochmann, und uns wird es weiterhin geben. Wir freuen uns riesig auf die kommende Zeit mit unseren Fans und unserer Crew. Gemeinsam werden wir die letzten knapp zehn Jahre noch einmal richtig abfeiern. Denn wir schließen dieses Kapitel nicht wehmütig, sondern voller Dankbarkeit und Freude."

Die zwanzigjährigen Musiker und Social Media Stars sind eins der bekanntesten Zwillingspaare Deutschlands. 2,6 Millionen Youtube-Abonnenten, drei Millionen Instagram-Follower und mehr als 1,5 Millionen Facebook-Fans. Sie wurden mehrfach ausgezeichnet und nominiert: Von der Goldenen Kamera, der Goldenen Henne, dem Web-Videopreis, dem Goldenen Bravo Otto bis hin zu vier Kids Choice Awards in Folge sowie drei Echo-Nominierungen für ihr Debütalbum.

Wo werden die Lochis in Berlin spielen?

Das Konzert findet in der Columbiahalle Berlin (Columbiadamm 13-21, 10965 Berlin) statt.

„Die Lochis“ – das sind die letzten Konzerte

• 19. September: Berlin

• 20. September: Leipzig

• 21. September: Wien

• 22. September: München

• 23. September: Zürich

• 27. September: Hamburg

• 29. September: Dortmund

Gibt es noch Tickets?

Ja, für das Berlin-Konzert von den Lochis in der Columbiahalle sind noch Karten erhältlich. Wer noch Tickets für die Show ergattern möchte, sollte sich allerdings beeilen. Karten für das Konzert sind ab 39,90 Euro (zzgl. Gebühren) im Vorverkauf unter columbiahalle.berlin erhältlich.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Donnerstag (19. September) um 17.45 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 18.45 Uhr.

Wie komme ich hin?

Im Umfeld der Columbiahalle sind so gut wie keine Parkplätze im öffentlichen Parkraum vorhanden. Empfehlenswert ist die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das Columbiahalle liegt zentral an der Grenze der Bezirke Kreuzberg und Tempelhof und ist mit der BVG gut zu erreichen: U 6: Haltestelle Platz der Luftbrücke; Bus 119: Haltestelle Flughafen Tempelhof; Bus 104 sowie 2048: Haltestelle Friesenstraße. Von dort aus ist die Halle in wenigen Minuten fußläufig erreichbar.

Ist die Columbiahalle barrierefrei?

Ja, ist sie. Der Einlass wird über den Hof ermöglicht. In Bühnennähe gibt es ein seperates Rollstuhlplateau Ein behindertengerechtes WC ist vorhanden.

Weitere Informationen zu den Einlassbestimmungen in der Columbiahalle finden Sie unter columbiahalle.berlin/de.

Die Lochis live in Berlin 2019, Donnerstag, 19. September 2019, Einlass ab 17.45 Uhr, Konzertbeginn gegen 18.45 Uhr, Columbiahalle, Columbiadamm 13-21, 10965 Berlin.