Wohnungspolitik Jusos fordern Neubau in Buch und Tempelhof

Berlin. Wer von den Berliner Jungsozialisten auf ihrer Landesdelegiertenkonferenz revolutionäre Töne zum Thema Wohnungsenteignungen und Mietendeckel erwartet hatte, sah sich enttäuscht. Vielmehr bewiesen die rund 80 Landesdelegierten, die sich am Sonnabend im Festsaal des Rathauses Charlottenburg versammelt hatten, ein gehöriges Maß an Realitätssinn. Von der als Gastrednerin und Diskussionspartnerin eingeladenen Bausenatorin Katrin Lompscher (Linke) forderten sie, die Planung neuer Stadtquartiere zügig voranzutreiben – und den geplanten Mietendeckel nicht mit immer neuen Forderungen zu überfrachten.

„Insbesondere junge Menschen sind von der Wohnungsnot betroffen, sie finden keine Wohnung mehr und hangeln sich von Zwischenmietvertrag zu Zwischenmietvertrag“, umriss die Landesvorsitzende der Jusos, Annika Klose, das Problem. Die Jusos stünden klar hinter dem Mietendeckel, der schließlich auch eine eine Idee der SPD gewesen sei. „Wir wollen ihn so radikal wie möglich, vor allem aber rechtssicher und umsetzbar, denn sonst hilft er den Menschen nicht“, so die 27-jährige weiter. Zudem würden neue Wohnungen gebraucht. Dabei dürfe nicht nicht vor jedem Kleingartenprotest zurückgeschreckt werden und die „riesige Brachfläche Tempelhof sollten wir am Rand bebauen“.

In dem Antrag „neue Wege gegen die Berliner Wohnungskrise“, den die Delegierten am Sonnabend mehrheitlich beschlossen, findet sich neben der Randbebauung von Tempelhof auch die Forderung, das Konzept der Initiative Bürgerstadt Buch aufzunehmen. Wie berichtet, hat eine Gruppe von Stadtplanern vorgeschlagen, auf den ehemaligen Rieselfeldern im Nordosten Berlins einen Stadtteil mit bis zu 100.000 Bewohnern und bis zu 30.000 Arbeitsplätzen zu schaffen. Die Stadtentwicklungsbehörde von Senatorin Lompscher lehnt das Vorhaben jedoch ab.

Um solche große Entwicklungsprojekte voranzutreiben, solle eine Berliner Immobilien Entwicklungsagentur geschaffen werden, heißt es in dem Antrag weiter. Vorbild sei die Stadt Wien, die mit einer solchen Agentur Stadtquartiere, wie die Seestadt Aspern für 20.000 Einwohner auf einem ehemaligen Flughafengelände, plant und entwickelt.

„Wir wollen keine Modellprojekte mehr“

Marie Krzykalla brachte die Sorgen und Nöte junger Berliner schließlich auf den Punkt. Die städtische Degewo, so die 24-jährige, habe zwar ein lobenswertes Azubi-Wohn-Projekt in Marzahn aus der Taufe gehoben. „Wir wollen aber keine Modellprojekte mehr, sondern, dass Azubi-Wohnungen dauerhafter Bestandteil der Berliner Wohnungspolitik werden“, forderte die junge Frau.

Außerdem brauchten Azubis Wohnungen nicht nur am Stadtrand, sondern gerade auch innerhalb des S-Bahn-Ringes, wo Auszubildende mit geringem Einkommen derzeit chancenlos bei der Wohnungssuche seien. Die Bausenatorin verwies in der anschließenden Aussprache darauf, dass sie sich sowohl beim Neubau ins Zeug lege als auch an die von rot-rot-grün vereinbarten Eckpunkte zum Mietendeckel gehalten habe.

Die Absenkung überhöhter Mieten seien kein Alleingang der Linken, sondern dort ausdrücklich vereinbart gewesen. Auch die Regelungen für Modernisierungen seien bereits enthalten. Zudem sei man in dem Referentenentwurf auch den Belangen sozialer Vermieter entgegen gekommen. „Wir haben einen Mietendeckel erarbeitet, der sowohl die Bedenken gemeinnütziger Wohnungsunternehmen aufgenommen hat und einen Inflationsausgleich zulässt“, nannte sie ein Beispiel. Außerdem seien Modernisierungen bis zu einer bestimmten Grenze auch weiterhin nicht genehmigungspflichtig. „Aber einen Mietendeckel, den keiner merkt und der keinen Aufwand verursacht, ist eben keiner. Aus unserer Sicht ist der von uns ausgearbeitete Mietendeckel keineswegs unrealistisch. Wir gehen davon aus, dass er auch verfassungskonform ist“, so Lompscher.

Bei Tempelhof bleibt die Senatorin hart

Eine klare Absage erteilte sie der Forderung nach einer Bebauung am Rande des Tempelhofer Feldes. „Es gibt ein Tempelhofgesetz, das eine Bebauung ausschließt, daran halten wir uns“, sagte sie.

Sie habe zwar Verständnis dafür, dass insbesondere junge Menschen darauf dringen, dass mehr und schneller gebaut werde. Aber 1000 Wohnungen auf dem Tempelhofer Feld lösten das Problem nicht, zumal es sich dabei um eine intensiv genutzte Grünfläche handele. „Mit der Tempelhof-Bebauung treten wir eine Kulturdebatte in der Stadt los, die uns davon abhält, da voranzukommen, wo es einfacher geht“, sagte die Bausenatorin.

Ferner warnte Lompscher davor, die Belange von Kleingärtnern auf die leichte Schulter zu nehmen – und erinnerte an ihre Erfahrungen mit dem Bauvorhaben im Blankenburger Süden, dem bislang größten unter rot-rot-grün geplanten Bauvorhaben mit bis zu 6000 Wohnungen. Das Quartier sollte zu Teilen auch auf der Kleingarten- und Erholungsanlage Blankenburg entstehen. Das hatte so massive Proteste hervorgerufen, so dass die Senatorin schließlich im Frühjahr zurückruderte. Das Vorhaben wurde schließlich um weitere zwei Jahre verschoben, so dass ein Baubeginn vor 2027 unwahrscheinlich geworden ist.

Die Jusos überzeugten diese Argument indes nicht wirklich – denn wie, fragte die stellvertretende Landesvorsitzende Heike Hoffmann, solle man denn sonst wegkommen von der „fürchterlichen Haltung“: bauen ja, aber bitte nicht in meiner Nachbarschaft? „Wir dürfen nicht bei jedem Kleingärtnerprotest einknicken“, mahnte sie. Rot-rot-grün in Berlin werde vor allem an der Bewältigung der Wohnungskrise gemessen.