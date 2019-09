Mann bedroht und beleidigt Busfahrerin fremdenfeindlich

Berlin. Ein Mann soll am Freitagabend in Berlin eine Busfahrerin bedroht und fremdenfeindlich beleidigt haben. Die 42-Jährige wartete in einem BVG-Bus auf eine Unfallaufnahme durch die Polizei, weil ein Autofahrer gegen den Außenspiegel des Busses gefahren war, gab die Polizei an. Während dessen sei ein 49-jähriger Mann eingestiegen und soll die Busfahrerin fremdenfeindlich beschimpft haben.

Als der Mann der Frau dabei sehr nahe gekommen sein soll, habe ein anderer Busfahrer ihr zu Hilfe kommen wollen. Der 31-Jährige soll daraufhin ebenfalls von dem Tatverdächtigen fremdenfeindlich beleidigt und auch bedroht worden sein. Als der Busfahrer den 49-Jährigen von sich weg stieß, hat sich der Mann leicht an der Hand verletzt, hieß es. Polizisten nahmen die Personalien der Betroffenen auf. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.