Berliner Polizei vermisst Maschinenpistole

Ein Polizist steht in Berlin mit einer Maschinenpistole in der Hand vor einem Haus.

Berlin. Die Berliner Polizei sucht bereits seit mehreren Monaten nach einer verschwundenen Maschinenpistole. Eine Polizeisprecherin bestätigte am Samstag entsprechende Informationen der Zeitungen "Bild" und "B.Z.". Am 1. November 2018 sei im Rahmen einer Bestandsprüfung aufgefallen, dass eine Maschinenpistole in einer Lagerstätte fehlte, sagte die Sprecherin.

"Mit der Maschinenpistole fehlten auch Munition und Zubehörteile", sagte sie weiter. Die Behördenleitung sei unverzüglich informiert worden. Es seien sämtliche Liegenschaften und Örtlichkeiten abgesucht worden, die im Zusammenhang mit Einsätzen der verantwortlichen Dienststellen gestanden hätten. Beschäftigte, die Zugriff auf die Waffe hatten oder gehabt haben könnten, seien befragt worden.

Nach ihren Angaben wurde eine Arbeitsgruppe eingerichtet, auch der Hersteller Heckler&Koch sei informiert worden. Ein Strafermittlungsverfahren und eine Sachfahndung seien eingeleitet worden. Die weiteren Dienststellen seien ebenfalls informiert worden. Die Maschinenpistole gehörte zum Spezialeinsatzkommando (SEK).

Die Senatsverwaltung für Inneres ist nach eigenen Angaben über den Vorfall informiert. Die Suche nach der Waffe laufe nach wie vor, sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. "Der Innenverwaltung liegen keine Hinweise vor, wie die Waffe abhanden gekommen ist." Das sei nach wie vor Gegenstand der Untersuchung.