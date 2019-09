Wetter in Berlin: Spätsommer kommt noch einmal in die Hauptstadt

Ein Paar aus Moabit und Charlottenburg geniest die Sonne am Spreeufer.

Spätsommerliches Wetter lädt am Wochenende in Berlin und Brandenburg noch einmal zu Ausflügen ein.

Wetter Noch einmal Spätsommer in Berlin und Brandenburg

Potsdam. Spätsommerliches Wetter lädt am Wochenende in Berlin und Brandenburg noch einmal zu Ausflügen ein. Bei viel Sonnenschein steigen am Sonnabend die Temperaturen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes auf 18 bis 21 Grad mit den höchsten Werten im Süden.

Am Sonntag klettern die Werte sogar bis auf 25 Grad im Süden Brandenburgs. Im Norden liegen die Temperaturen bei 22 Grad. "Für die Jahreszeit liegen wir mit den Temperaturen im normalen Bereich", sagte eine DWD-Sprecherin am Samstag.

Am späteren Sonntagnachmittag verdichtet sich die Bewölkung. Ein Tiefausläufer aus Skandinavien bringt kühlere Luft nach Deutschland. In der Nacht zu Montag gibt es Regen. Der zieht am Montagvormittag Richtung Süden ab. Bis zum Abend bleibt es dann eher trüb. Die Luft kühlt ab auf Werte zwischen 16 bis 18 Grad.

Das milde Wetter könnte eine der letzten Chancen in diesem Jahr für einen Freibadbesuch sein: Das Prinzenbad, die Sommerbäder am Insulaner, Wilmersdorf, Humboldthain, Wuhlheide und Mariendorf haben noch bis zum 29. September geöffnet. Das Strandbad Wannsee lädt noch bis 21. September zum Planschen ein.

Wetter in Berlin - die DWD-Prognose im Detail:

Sonnabend: Neben dünnen Schleierwolken und wenigen Quellwolken viel Sonnenschein. Höchsttemperatur zwischen 18 Grad in der Uckermark und 20 Grad im Fläming. Schwacher Wind aus Nordwest bis West, am Abend aus unterschiedlichen Richtungen. In der Nacht zum Sonntag gering bewölkt oder klar. Temperaturrückgang auf 10 bis 4 Grad. Schwacher Süd- bis Südwestwind.

Sonntag: Am Vormittag heiter. Ab dem Mittag von Norden Aufzug starker Bewölkung, am Abend die nördliche Niederlausitz und den Fläming erreichend. Zwischen Prignitz und Uckermark dann erste Regentropfen, sonst trocken. Erwärmung auf 21 bis 25 Grad. Schwacher, zeitweise mäßiger Südwest- bis Westwind. In der Nacht zum Montag auch im Süden Brandenburgs zunehmend stark bewölkt bis bedeckt. Zeitweise Regen. Tiefsttemperatur 14 bis 11 Grad. Schwacher Wind aus westlichen Richtungen.

Montag: Aus geschlossener Bewölkung leichter Regen, am Nachmittag von Norden allmählich nachlassend und einige Auflockerungen. Höchsttemperatur 16 bis 18 Grad. Schwacher, mitunter mäßiger Wind aus West bis Nordwest. In der Uckermark Windböen nicht ausgeschlossen. In der Nacht zum Dienstag stark bewölkt bis bedeckt, meist niederschlagsfrei. Tiefstwerte 11 bis 8 Grad. Schwacher bis mäßiger Westwind.

Dienstag: Bei starker Quellbewölkung wiederholt Regenschauer und einzelne kurze Gewitter. Höchstwerte um 15 Grad. Zunehmend frischer West- bis Nordwestwind. Verbreitet Windböen, in Schauer- und Gewitternähe stürmische Böen, am Abend etwas nachlassend. In der Nacht zum Mittwoch wechselnd bis stark bewölkt, örtlich Schauer. Tiefsttemperatur 8 bis 5 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus West bis Nordwest.

