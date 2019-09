„Berlin hat eine starke Zivilgesellschaft“

Joachim Lenz, Direktor der Berliner Stadtmission, in der Bahnhofsmission am Zoo. Ende des Jahres verlässt er Berlin.

Joachim Lenz, scheidender Direktor der Berliner Stadtmission, über seine fünf Jahre in Berlin und was er nun plant.

Pfarrer Joachim Lenz kam Anfang 2015 als Direktor und Theologischer Vorstand zur Berliner Stadtmission. Der 58-Jährige stammt aus Wuppertal, war zuvor Gemeindepfarrer an der Mosel und begleitete über viele Jahre die Evangelischen Kirchentage. Nun verlässt er Berlin.

Herr Lenz, was erwarteten Sie, als Sie nach Berlin kamen?

Ich fand Stadtmission interessant. Hier arbeiten viele hoch engagierte Menschen an spannenden Themen. 1000 fest angestellte Mitarbeiter, dazu 1800 Ehrenamtliche – eine ganz andere Arbeit als beim Kirchentag. Berlin hat mich auch gereizt. Ich habe in Köln, Hannover, Bremen, München, Dresden, Hamburg gearbeitet, aber bis dahin nicht nie hier.

2015 gab es nur ein Thema: Flüchtlinge.

Wir mussten in unglaublicher Geschwindigkeit sehr viel bewegen. Als Stadtmission, aber auch im Land Berlin, in der Gesellschaft. Das war anstrengend, aber auch eine sehr schöne Erfahrung. Ein paar Zahlen: Im Herbst 2014 hatte die Stadtmission für das Land eine erste Notunterkunft mit knapp 300 Plätzen für Geflüchtete errichtet, die Traglufthalle an der Kruppstraße. Eineinhalb Jahre später wurden in Berlin 22.000 Plätze benötigt.

Über Integration wurde und wird bis heute erbittert gestritten.

Ich halte es für eine zutiefst humane Aufgabe, Menschen zu helfen, die es nötig haben. Geflüchtete Menschen hatten und haben Hilfe nötig. Wir als Christen müssen deswegen weitermachen. Was wir manchmal vergessen: Die Kanzlerin hat damals gesagt, wir schaffen das – und wir haben es doch auch geschafft! „Wir“, das sind die Zivilgesellschaft, die Ehrenamtlichen, die Kommunen. Ich finde, Deutschland und Berlin haben sich von ihrer besten Seite gezeigt.

Was meinen Sie damit?

Ein Beispiel: Unsere Notunterkunft an der Mertensstraße in Spandau musste im Herbst 2015 binnen weniger Stunden eröffnet werden. Die Polizei half, das THW, das Wachbataillon der Bundeswehr schraubte Ikea-Betten zusammen, es war ziemlich unglaublich. Nach einer Woche traf ich dort auf 40 Menschen, die alle T-Shirts mit einem Davidstern darauf trugen. Sie strichen gemeinsam mit Geflüchteten die Wände der Halle. Nebenbei spielte ein Clown mit Kindern. Der Hobby-Clown war ein Argentinier, der in Berlin studierte, um Rabbiner zu werden - und die Jüdische Gemeinde in der Oranienburger Straße hatte ihren Tag der guten Werke. Eine christliche Einrichtung, die muslimische Geflüchtete unterbringt, in der sich Juden engagieren. Ich fand, wir sind doch ziemlich nah am Himmelreich.

Die Stadtmission ist auch in vielen anderen Bereichen engagiert.

Ja, wir haben aktuell drei große Projekte auf den Weg gebracht. Am Bahnhof Zoo startet bald der Umbau für unser geplantes „Zentrum am Zoo“ zum Thema Armut und Obdachlosigkeit. In Lichtenberg geht im November ein Familienzentrum an den Start. Und in unserem Zentrum an der Lehrter Straße in Moabit gründen wir gemeinsam mit dem Bezirk eine Kultur- und Bildungsbrücke Moabit-Ost. Rundherum werden gerade sehr viele neue Wohnungen gebaut, das Stadtteilzentrum wird vom Bezirk bezahlt und gemeinsam mit uns getragen – das ist etwas ganz Neues.

Es erinnert daran, warum die Berliner Stadtmission einst gegründet wurde.

Ja, die Stadtmission entstand 1877, als Berlin, wie heute, rasant wuchs. Damals lief die soziale Versorgung praktisch nur über die Kirchen, aber in den neuen Stadtvierteln gab es noch keine. Also eröffnete die evangelische Kirche dort „Missionsstationen“. Aufgabe der Stadtmissionare war, für ein „Dach für Leib und Seele“ der Menschen zu sorgen. Sie luden sie zu Gottesdiensten ein und unterstützten die Familien, indem sie zum Beispiel Sonntagsausflüge anboten. Und es ging auch damals schon um dieselbe Problemen wie heute – Armut, Alkoholsucht oder Obdachlosigkeit.

Bekannt ist die Berliner Stadtmission ja für ihre Arbeit mit Obdachlosen.

Die Versorgung von Obdachlosen ist die Grundidee der Stadtmission: den Menschen zu geben, was sie brauchen. Bei manchen ist das meist etwas zu essen und zu trinken, frische Kleider, vielleicht ein Gespräch und oder Beratung. Doch es gibt viele, die den Weg in die Beratung gar nicht schaffen. Auch für sie müssen wir einen Weg ins Hilfesystem öffnen.

Wie kann das aussehen?

Mit Umbau zum Zentrum am Zoo erweitern wird das bisherige Angebot der Bahnhofsmission. Gerade haben wir zum Beispiel eine Psychologin angestellt. Zweite Idee ist, das Hintergrundwissen auszubauen. Gerade am Zoo haben wir viele Besucher, die wissen wollen, was es mit der Obdachlosigkeit auf sich hat. Wir planen eine „Lernwelt Armut und Obdachlosigkeit“, Gespräche über und auch mit obdachlosen Menschen, oder zum auch gegenseitige Schulungen von Sozialarbeitern und Polizisten.

Was planen Sie als nächstes?

Erstmal werde ich etwas tun, was ich schon als Student immer mache wollte - ich habe drei Monate frei und werde viel reisen. Erstes Ziel ist Israel, ich möchte dieses Land gern endlich kennen lernen.