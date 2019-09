Hertha optimistisch: "Wir haben die Pause gut genutzt"

Berlin. Hertha will endlich in die Erfolgsspur. Vor dem Kellerduell gegen den Tabellenletzten 1. FSV Mainz 05 am Samstag (15:30 Uhr) forderte Manager Michael Preetz eine deutliche Steigerung seiner Profis, setzt zugleich auf eine aufsteigende Formkurve beim Berliner Fußball-Erstligsiten. "Wir haben die Pause gut genutzt und fahren optimistisch nach Mainz", sagte der ehemalige Torjäger.

Preetz erwartet von der Mannschaft eine Reaktion auf den schwachen Saisonstart mit nur einem Punkt aus den ersten drei Spielen und vor allem dem 0:3 zuletzt gegen den FC Schalke 04. "Wir wünschen uns insgesamt einen anderen Auftritt", sagte Preetz.

SITUATION: Mit drei Niederlagen und null Punkten bilden die Mainzer das Liga-Schusslicht. Die Herthaner konnten immerhin noch den Bayern einen Punkt abtrotzen (2:2).

STATISTIK: Die Gesamtbilanz spricht für den Hauptstadtclub: 13 Siege bei 14 Unentschieden und 8 Niederlagen. Der letzte Liga-Ausflug der Berliner in die Opel-Arena endete torlos.

ZITAT: Trainer Ante Covic: "Für uns ging es in der Länderspielpause darum, Selbstvertrauen zurückzugewinnen. Es ist niemandem verboten, als Torschütze auf der Anzeigetafel zu stehen."

PERSONAL: Mateta, Bell und Dong-Won Ji fehlen verletzungsbedingt bei den Mainzern, zudem drohen Szalai und Florian Müller auszufallen. Hertha kann bis auf Peter Pekarik mit allen Spielern planen.