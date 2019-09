Berliner Schulen: Wegen Schimmel - zwei Neubauten werden untersucht

Blick in die Klasse einer Grundschule. (Symbolbild)

Bildung Schimmel in Schulen: Zwei Neubauten werden untersucht

Berlin. Die Berliner Senatsbauverwaltung lässt zwei neugebaute Schulen untersuchen, in denen Schimmel festgestellt wurde. "Es gibt aktuell in zwei Schulen Feuchtschäden", sagte eine Sprecherin der Senatsverwaltung. "Im Moment wird geprüft, was die Ursachen sind." Zuvor hatte der rbb darüber berichtet.

Die Schulen in Pankow und Mitte sind sogenannte modulare Ergänzungsbauten (MEB), die vor zwei Jahren errichtet wurden. Laut Senatsverwaltung gibt es in Berlin rund 50 solcher Neubauten.

Wasserschaden an Schulen

An der Heinrich-von-Stephan-Schule in Mitte gibt es momentan einen Wasserschaden. In der Grundschule Europcity gab es bereits im vergangenen Jahr einen Wasserschaden.

Der modulare Ergänzungsbau der Paul-Lincke-Grundschule in Prenzlauer Berg ist erst zwei Jahre alt - trotzdem hat sich im Erdgeschoss schon Schimmel gebildet.

"Ich bin weder Architekt noch Bauingenieur. Ich weiß bloß: Dass wir drei MEBs haben und zwei davon schadhaft sind, ist für uns ärgerlich", erklärte der Schulstadtrat von Mitte, Carsten Spallek (CDU), der Abendschau.